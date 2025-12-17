為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    中方又妄稱台灣地位被「七重鎖定」 我外交部譴責顛倒是非、自欺欺人

    2025/12/17 15:15 記者黃靖媗／台北報導
    外交部發言人蕭光偉17日表示，外交部強烈譴責中方企圖顛倒是非、自欺欺人，並誤導國際視聽的謬論。（資料照）

    中國外交部發言人郭嘉昆昨日再度重申「七重鎖定」論，稱日方在台灣等要害問題上企圖混淆視聽、蒙混過關。對此，我國外交部發言人蕭光偉今（17）日表示，外交部強烈譴責這種企圖顛倒是非、自欺欺人，並誤導國際視聽的謬論。

    蕭光偉表示，中國外交部再次公然扭曲二戰史實、妄稱台灣地位被所謂「七重鎖定」等謬論，是企圖顛倒是非、自欺欺人，並誤導國際視聽，外交部予以強烈譴責並嚴正駁斥。

    蕭光偉重申，二戰結束後，具有國際法效力的《舊金山和約》已取代《開羅宣言》及《波茨坦公告》等政治聲明，舊金山和約並未將台灣交給中華人民共和國，中華人民共和國也從未統治過台灣。

    蕭光偉強調，台灣自1980年代中期開始，由下而上推動政治自由化與民主化，並在1996年完成首次總統直選，至此中華民國政府的中央行政、立法代表皆由台灣人民選出，從此成為有效統治，並對外代表台灣的唯一合法政府，也確立中華民國台灣與中華人民共和國對等存在、互不隸屬的現狀。

    蕭光偉表示，中華民國台灣與中華人民共和國互不隸屬，不僅是台海的客觀現狀，也是國際社會公認事實，任何扭曲我國主權地位的說法，都無法改變此一現狀。

    蕭光偉呼籲，北京當局應正視史實、立即停止誤導國際視聽，任何片面不實主張、脅迫恫嚇甚至軍事威脅，都不利於兩岸關係以及整體區域的安全與繁榮，外交部也呼籲各國同聲譴責中國長期以來的惡意謊言，共同維護台海和平穩定現狀及以規則為基礎的國際秩序，並推動印太地區及世界的和平、穩定與繁榮。

