賴清德支持政院不副署財劃法下一步可做什麼？ 汪浩列4建議

總統賴清德。（資料照）

行政院長卓榮泰日前宣布不副署「財政收支劃分法」，總統賴清德也表達支持。對此，英國牛津大學國際關係博士、作家汪浩直言，「賴總統下一步可做什麼？」，他列出4點建議。

汪浩今發文提及，卓榮泰院長不副署爭議法案，為失能的憲政體制按下暫停鍵，真正的關鍵隨即回到總統身上。賴總統下一步，不只是「支持院長」，而是要把這個憲政危機，轉化為重建秩序的契機。

第一，總統必須深入民間，直接向社會說明「為何不副署、立法院哪裡違憲、執政黨替代方案在哪」。不能只停留在法律語言，而要用人民聽得懂的方式，說清楚立法院毀憲亂政的實質代價，爭取中間選民的理解與信任。

第二，儘速提出完整的大法官名單，修復憲法法庭，是解決僵局的制度正解。沒有憲法法庭，任何衝突都只會政治化、對立化，最終傷害的是國家信用與民主穩定。

第三，身為黨主席，賴總統必須為最壞情境做準備。若立院持續拒絕協商，甚至倒閣，民進黨應已準備好迎接國會重選，讓人民重新裁決誰才是真正濫權的一方。

最後，賴總統也應持續釋出善意，維持院際溝通的門不關上。堅守憲法，不等於拒絕政治解方。唯有同時展現原則、行動與準備，才能把台灣從僵局邊緣拉回正軌。

