南韓監視器遭駭！ 蔡依橙籲「拒買中國品牌」：出錢給中共買飛彈對準自己

南韓近期爆出重大資安醜聞，多達12萬台家用及商用網路監視器（IP Camera）遭駭客入侵，大量私密影像外流至中國等海外網站販售，範圍涵蓋醫美診所、產科分娩室及民眾臥房，引發社會恐慌。對此，醫師蔡依橙特別發文示警，提醒民眾應正視中國品牌產品潛在的資安與國安風險。

蔡依橙今（17）日在臉書粉專發文表示，針對民眾常問的 Insta360、DJI 運動相機，以及Oppo、小米手機等中國品牌產品，他個人的建議是「規格再好都不要買」，至於已經持有相關產品的人，下次換機時就選擇非中國品牌吧。他提醒，除了明顯的中國品牌外，還要注意如COROS等中國赴美開設、偽裝成美國品牌的公司。

針對南韓大規模監控影像外流事件，包含醫美、家庭、臥房、酒店包廂、產科分娩室等場所的監視器全部被駭，相關的裸體與私密影像甚至在中國販售。蔡依橙分析，這僅是一般民間駭客所為，若再加上中國國家情報法第七條的強制力，要求企業黨支部配合，外流情況將更為驚人。

蔡依橙強調，中國已擁有即時人臉辨識與聲紋辨識系統，運動相機優異的感光元件與收音功能，正好為其收集精準素材；而智慧型手機則掌握了用戶的人際關係、訊息細節、GPS位置及瀏覽習慣，這些資訊可能在用戶按下「同意」條款時便已悉數送出。

蔡依橙提醒，南韓的監視器都出這麼大的問題，這還是固定的裝置，但運動相機記錄著使用者和家人的生活，手機更記錄一個人的全部。況且南韓已非首次發生類似資安事件，從最初醫美診所被駭，演變至今擴大到無法收拾，主因多是使用者抱持著「反正不是我、我沒那麼重要」的僥倖心理。

最後，蔡依橙從國家安全層面提出一個關鍵問題：購賣中國品牌產品，最終成為中國企業的獲利，並上繳稅金給中共政府，轉化成幾百顆飛彈對準家門口，對準那個可能正在服役或者是職業軍人的家人朋友，「一個朋友舉例得很好，就像你一出門，就一堆人拿著衝鋒槍對著你，那些衝鋒槍還是用你給的錢買的，這不是傻了嗎？」

