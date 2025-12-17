為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁 > 政治

    南韓監視器遭駭！ 蔡依橙籲「拒買中國品牌」：出錢給中共買飛彈對準自己

    2025/12/17 16:31 即時新聞／綜合報導
    中國品牌小米監視器，示意圖。（資料照）

    中國品牌小米監視器，示意圖。（資料照）

    南韓近期爆出重大資安醜聞，多達12萬台家用及商用網路監視器（IP Camera）遭駭客入侵，大量私密影像外流至中國等海外網站販售，範圍涵蓋醫美診所、產科分娩室及民眾臥房，引發社會恐慌。對此，醫師蔡依橙特別發文示警，提醒民眾應正視中國品牌產品潛在的資安與國安風險。

    蔡依橙今（17）日在臉書粉專發文表示，針對民眾常問的 Insta360、DJI 運動相機，以及Oppo、小米手機等中國品牌產品，他個人的建議是「規格再好都不要買」，至於已經持有相關產品的人，下次換機時就選擇非中國品牌吧。他提醒，除了明顯的中國品牌外，還要注意如COROS等中國赴美開設、偽裝成美國品牌的公司。

    針對南韓大規模監控影像外流事件，包含醫美、家庭、臥房、酒店包廂、產科分娩室等場所的監視器全部被駭，相關的裸體與私密影像甚至在中國販售。蔡依橙分析，這僅是一般民間駭客所為，若再加上中國國家情報法第七條的強制力，要求企業黨支部配合，外流情況將更為驚人。

    蔡依橙強調，中國已擁有即時人臉辨識與聲紋辨識系統，運動相機優異的感光元件與收音功能，正好為其收集精準素材；而智慧型手機則掌握了用戶的人際關係、訊息細節、GPS位置及瀏覽習慣，這些資訊可能在用戶按下「同意」條款時便已悉數送出。

    蔡依橙提醒，南韓的監視器都出這麼大的問題，這還是固定的裝置，但運動相機記錄著使用者和家人的生活，手機更記錄一個人的全部。況且南韓已非首次發生類似資安事件，從最初醫美診所被駭，演變至今擴大到無法收拾，主因多是使用者抱持著「反正不是我、我沒那麼重要」的僥倖心理。

    最後，蔡依橙從國家安全層面提出一個關鍵問題：購賣中國品牌產品，最終成為中國企業的獲利，並上繳稅金給中共政府，轉化成幾百顆飛彈對準家門口，對準那個可能正在服役或者是職業軍人的家人朋友，「一個朋友舉例得很好，就像你一出門，就一堆人拿著衝鋒槍對著你，那些衝鋒槍還是用你給的錢買的，這不是傻了嗎？」

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖
    圖
    相關新聞
    政治今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應
    載入中
    關閉
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播