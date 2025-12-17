判高虹安無罪「旗袍法官」昔演講畫面曝！ 網驚：有人這樣講話

郭豫珍作品曾獲巴黎大皇宮國際沙龍展、盧森堡藝術大展、全國油畫展等國內外藝術大展獎項，獲「畫家法官、旗袍法官」美譽。（圖擷自臉書）

新竹市長高虹安涉於任職立委期間詐領助理費，二審今依使公務員登載不實罪判6月，得易科罰金18萬元，貪汙部分無罪，判決一出引發爭議，受命法官「旗袍法官」郭豫珍也備受關注。有網友挖出郭豫珍過去在活動中演講的影片，而她講話時，獨特的腔調也引發熱議。

社群媒體上，近日在X平台有網友挖出郭豫珍過去在文藝活動以及防詐宣傳廣告上發言的影片，可見她講話時，語調、語氣都不像一般台灣人講話的方式，尤其喜歡強調捲舌；在講話時，還會不停比出手勢，像極舞台上戲劇演員表演。

1名網友將影片轉貼至Threads，並表示：「判決內容我不予置評啦，但這年頭還有人這樣講話啊，算是歎為觀止。」文章PO出後引發熱議，網友紛紛留言表示：「我的天啊」、「她是在演瓊瑤劇的角色吧？」、「去演平劇好了」、「以前的高級外省人就是這個調調 那個擺手是看京戲看太多了」。

郭豫珍是司法官學院第28期結業，國立中興大學法律系畢業，並持續深耕學術，取得政治大學法學碩士、中央警察大學犯罪防治研究所博士學位。後來又考上師大美術研究所碩士專班，作品曾獲巴黎大皇宮國際沙龍展、盧森堡藝術大展、全國油畫展等國內外藝術大展獎項，獲「畫家法官、旗袍法官」美譽。有法界人士指出，郭是「被司法耽誤的藝術家」。

