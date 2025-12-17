直言高虹安判決有諸多問題 學者：立院不應做「脫法行為」

台北大學法律學系副教授顏榕。（記者謝君臨翻攝）

立法院司法及法制委員會今針對「民代貪污助理費除罪化」等相關議題召開公聽會。針對高虹安案判決貪污部分無罪，台北大學法律學系副教授顏榕直言，這麼奇特、奇怪的判決，說理有很多問題的判決，也會在高等法院出現，對於一個曾為實務工作者的她而言，這是一個很值得討論的社會現象。

國民黨立委陳玉珍提出「立法院組織法」修法，將助理費改為「補助費」，由立委「統籌運用」且「免檢據核銷」，甚至如何運用只要對選民負政治責任，不受貪污罪或刑法規範，引發爭議。司法委員會國民黨籍召委翁曉玲今召開「健全中央及地方民意代表聘用助理制度」公聽會，邀請專家學者與會討論。

顏榕表示，昨天高虹安案著名的判決出現，引起各界討論，不知道這是對司法信賴度的提升還是下降。提升面可能是各黨派的人都會遭到有利或不利的判決；司法信賴度下降是指這麼奇特、奇怪的判決、說理有很多問題的判決，也會在高院出現，這是一個很值得討論的社會現象，靜待最高法院表態。

她指出，從判決可以看得出來，助理薪資的「定性」引起不同解釋，這是必須去面對的問題；回歸最原始的目的，「這個錢是國家的錢，全民繳稅的錢，目的是讓立委在行使職權時有專業助理，不是要幫立委加薪吧？如果是要加薪，不用討論這個法，直接修改立委薪水就好啊，這就是自肥啊！」

顏榕強調，如果這筆錢是要給助理的，就要在制度上給予保障，讓助理可以實質使用，而不是迂迴先進入委員薪資中，再由委員不附單據、任意使用，「這是很脫法的行為模式」，包裝得很好。如果是要給助理的費用，要把這筆錢用合法、程序規格高的方式，進入助理口袋，曲折過程對於助理實質領薪沒有任何好處。

她說，對於第一線工作者，領到他的工作薪資，這在近50年來，勞基法或程序面的保障是越來越高，怎麼會走回頭路換來低度保障，而這樣的低度保障可能換來貪污罪的除罪化，「這個錢就是要給助理，這件事不能被變更。」如何建立制度，讓這筆錢進入助理口袋，才是改革方向，而不是立法做脫法行為。

「第二是程序保障、程序的重要性。」顏榕說，為什麼在會計上有人事費、業務費。她以自身為例，指國科會研究她每一筆單據都要核銷，助理費就是助理費，不可能沒有核銷單據任意讓她使用。

她也開玩笑地說，「如果法案通過，我也想爭取啊，國科會計畫70萬元應該一開始就進我口袋，讓我全權運用，還不用附單據，我的研究也要彈性使用，我已經想好了，年初拿到70萬元，就All in高股息ETF，和助理簽約薪水看配息，保佑今年市場好一點就拿多一點。我們可以這樣操作嗎？」連金額這麼低的研究費用都需檢具單據，因為是國科會、政府給的錢，確保不能用在研究目的以外。

顏榕也強調，今天如果立委在核銷及各項使用上有困難，應該是在區分人事費的前提下，在業務費的範圍內，去符合立委真的工作需求上所應該要用的花費，這才是根本之道，解決核銷問題，而不是用到助理費，不應本末倒置。

