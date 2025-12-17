共軍鎖定日機後遭美軍反制 蔡明彥：中共遼寧艦演訓16天「歷來最短」

針對共軍殲-15戰機日前以雷達照射「鎖定」日本戰機的挑釁事件後，國安局長蔡明彥17日答詢指出，美日同盟迅速啟動應變機制，美軍派遣B-52H戰略轟炸機進駐日本海展現嚇阻態勢後，遼寧艦隨即轉向返航，此次出第一島鏈演訓僅16天，創下「歷來最短」紀錄。（圖擷取自國會頻道）

針對近期中共遼寧艦編隊動態，國安局長蔡明彥今（17）日在立法院證實，在日前發生共機以雷達鎖定日本戰機的挑釁事件後，美日同盟迅速啟動應變機制，美軍派遣B-52H戰略轟炸機進駐日本海。蔡明彥指出，在美日展現嚇阻態勢後，遼寧艦隨即轉向返航，此次出第一島鏈演訓僅16天，創下「歷來最短」紀錄。

雷達鎖定事件後 美日啟動安保機制

蔡明彥在答詢時還原事件經過，確認12月6日中共遼寧艦艦載機殲-15，確實在沖繩空域2度透過雷達照射「鎖定」日本自衛隊戰機。蔡明彥形容此舉「非常針對性且具有挑釁意味」，日本防衛省更因此在凌晨緊急召開記者會表達抗議。

蔡明彥指出，事件發生後，美日隨即於12月8日啟動安保合作機制，由美軍華盛頓號航空母艦編隊與日艦在日本東部水域進行演習；隨後12月10日，美軍更進一步調派2架B-52H戰略轟炸機飛抵日本海與日機聯演。

美調派戰略轟炸機 遼寧艦不願緊張升溫轉向返航

對於美軍大動作調派戰略轟炸機，蔡明彥分析其地緣戰略意涵：B-52H部署於日本海，一方面能阻擋俄羅斯轟炸機南下，另一方面其搭載的巡弋飛彈射程可「直接打到北京」。

蔡明彥表示，在12月8日美日啟動航母編隊演習後，遼寧艦即開始轉向、返回母港。他指出，這次遼寧艦出第一島鏈只進行了16天演訓，相較過去一般都在20天以上，「這是歷來最短的」。

蔡明彥解讀，中共雖透過軍事手段對日本施壓，但在美日同盟快速啟動防衛與嚇阻態勢後，觀察到「中共也是不希望這種緊張的對峙持續的升高」，因此讓遼寧艦提早結束相關演訓。

防範俄羅斯「第二戰場」 越南罕見配合「自由航行」穿越台海

除台海局勢外，蔡明彥也針對俄羅斯在印太的角色提出預警。他表示，國安局在與國際情報交換時特別關注中俄軍事合作，若台海有事，俄羅斯除可能提供後勤支援外，更可能扮演「牽制角色」，在台海以外的西太平洋或東亞區域進行軍事挑釁，增加區域情境複雜度，讓美國及友盟在應處時面臨更複雜的狀況。

此外，針對立委王定宇關切越南軍艦近期罕見穿越台海，與美國第七艦隊同樣行使「自由航行」權利，我方是否有事先掌握情資？蔡明彥除在報告中證實，今年已有8國軍艦穿越台海，其中包括越南，顯示國際社會對台海和平穩定的關注外，雖不便公開透露與友盟情資交流細節，但他也證實，國安局與國防部對於周邊共艦及外艦活動均有充分掌握與溝通。

