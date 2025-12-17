緊盯福建號！黃重諺拆解中共「極限壓迫」 在不費一兵一卒逼你退

國安會諮委黃重諺今接受網路節目受訪分析，中國在第一島鏈展開「極限壓迫」，想要不費一兵一卒「讓你害怕、退卻」。（圖擷取自Yahoo TV《齊有此理》）

針對中共福建號（舷號18）昨航經台灣海峽，國安會諮委黃重諺今表示，從福建號的整備、出海、航行路徑、護航艦隻，到目的地及任務目的，我方完全掌握；他也分析，中國近日拿日本、台灣當藉口，在第一島鏈展開「極限壓迫」，目的在於不費一兵一卒「讓你害怕、退卻」，但從中國近期表現也能觀察到，中國已經在找台階下。

黃重諺今天接受網路節目受訪指出，中國這次以高市早苗的言論為由，對日本及區域間的「極限壓迫」並沒有帶來正面效益，反而影響中國的國際形象，最後美國跟日本展開聯合巡航、其他國家也開始做相關演練、更注意自己的安全防衛時，中國當然也要收手，這也再次證明「和平的基礎就是實力」。

被問及福建號近日通過台海，黃重諺表示，我國當然全程監控，從福建號準備、出海、航行、誰陪著它、目的地、要做什麼，我國完全掌握，福建號前陣子才剛正式成軍，按照整個工作期程，這一趟應該是回到上海或另一座造船廠，進行近期的缺失改進等測試。

對於中共的相關動作的用意，黃重諺分析，中國大概從11月中旬以來，確實以日本首相高市早苗的言論當作藉口，另一方面，他們也一向拿台灣作為最核心的理由，重點是中國近期在印太周邊，特別是第一島鏈周邊的海上部署，甚至是一些相當危險、具挑釁意味的行為。

他進一步舉例說，中國對菲律賓的軍機進行熱焰彈（Flare）或照明彈的投放，或是對日本進行火控雷達的掃描，以及和俄羅斯聯合巡航、巡航的位置等，整體都展現出，中國似乎想利用國際正關切俄烏調停、中東走廊等情況的間隙，完成對第一島鏈的宰制，或是某種程度一個勢力範圍的展現。

黃重諺說，中國捲動所有複合式威脅持續往前推進，每天推進五碼、推進十碼，如果你也覺得沒怎麼樣、不反應，他們就會繼續「軟土深掘」，這都是「極限壓迫」的樣態之一，目的在於不費一槍一彈、不用一兵一卒，同樣能達成效果—讓你害怕、讓你退卻。

不過，黃重諺表示，近日美日防長會談重申對區域安全的重視、反對任何形式的脅迫，特別對中國的軍事行為有所批判，其實就反映出中國近期的作為不但沒有實現宰制區域的目的，反而讓很多國家感受到他們的企圖，以及帶給大家的困擾；被追問「所以中國目前不敢動手吧？」黃回應：當然。

黃重諺認為，要不要輕啟戰端，中國的決策者也會盤算，這個時候是不是有能力？能不能承受相關後果？至少近期中國已經持續在找一些台階，從12月13日「國家公祭日」就相對低調舉行可以看出一些端倪，中國原先在操弄日中情緒，但在這個觀察時間點卻相對低調，新聞發布上也沒有採用「軍國主義」等字眼，可見中國希望降溫。

中共福建號（CV-18）航空母艦16日航經台灣海峽，國軍綿密監控。（國防部提供）

