綠委質疑立法院函文護航高虹安 韓辦無回應、副秘書長否認

新竹市長高虹安助理費貪污案二審大逆轉，原一審依貪污罪判刑7年4月，二審改依偽造文書罪判刑6月，得易科罰金；貪污罪判無罪理由之一為「立法院函覆認為助理酬金屬於立委補助費性質」。民進黨立委王義川質疑，立法院函覆法院是誰發的文？要求立法院長韓國瑜出面交代。對此，韓國瑜辦公室暫無回應。

立法院副秘書長張裕榮今天在立法院被媒體追問立法院是否護航高虹安，他強調，完全沒有！立法院依法行政，完全沒有護航高虹安。

民進黨立委吳思瑤表示，立法院最大，一紙函文為高虹安脫罪，立法干預司法，完全沒在演的。吳說，法制局的意見並非圭臬，立法院自己修法都鮮少參照法制局意見了，司法院卻拿立法院法制局意見作為宣判的核心依據，成了貪污案的遮羞布？提供陳玉珍提案「助理費除罪化」的法制局意見，就是一例。

民進黨立委王定宇也說，韓國瑜的立法院真的是為了包庇犯罪而作偽證，這恰好證明，如果國民黨的「貪污助理費除罪化」修法通過，把助理費的薪資變成立委及議員的補助款，拿去洗頭、買公仔、吃飯等私用，就會變成沒事。

