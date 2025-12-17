綠委質疑韓國瑜授意護航高虹安？ 立院副秘書長：完全沒有

立法院司法及法制委員會今召開「健全中央及地方民意代表聘用助理制度」公聽會。（記者謝君臨攝）

停職中的新竹市長高虹安被控於立委任內涉嫌詐領助理費11萬餘元，一審被判刑7年4月，二審卻逆轉貪污部分無罪，原因在於高等法院採信立法院函覆資料，認為助理費性質屬「實質補助，彈性勻用」。對此，立法院民進黨團書記長陳培瑜質疑，最後簽核的人是立院秘書長周萬來、還是立法院長韓國瑜，有沒有特定授意，要求韓院長出來說清楚，韓國瑜絕對知道這件事。

立法院司法及法制委員會今針對「健全中央及地方民意代表聘用助理制度」召開公聽會。立法院副秘書長張裕榮會前回覆媒體提問，針對陳培瑜質疑，張強調，完全沒有護航高虹安。對於立院如何看待公費助理性質，張則說，依法處理。

針對立法院函覆高院的資料，陳培瑜質疑，最後簽核的人是周萬來還是韓國瑜，有沒有特定授意，要求韓院長出來說清楚，韓國瑜絕對知道這件事。她也提及，法制局前局長曾對她說，法制局所出的報告從來不會以局長為第一人稱作者，是否有高層授意，因人設事？她認為周萬來、韓國瑜必須出面清楚說明。

兼任民進黨政策會執行長的立委吳思瑤指出，當立委或助理的都知道，法制局的報告看看就好，僅供參考而毋需盡信！因為這充其量只是法制局研究員的「個人意見」，內容良莠不齊，更不乏基於政治立場下產出的研析意見。提供國民黨立委陳玉珍提案「助理費除罪化」的法制局意見，就是一例。

吳思瑤認為，法制局的意見並非圭臬，立法院修法都鮮少參照法制局意見了，司法院卻拿立法院法制局意見作為宣判的核心依據，成了貪污案的遮羞布？「怎麼想，都匪夷所思。」

針對高虹安案二審判決結果，民進黨團副幹事長沈伯洋則說，請大家不要對司法失去信心！他表示，刑法算是他的專業，這件事情也確實令人瞠目結舌，法官針對立委貪污出現了完全嶄新的見解，甚至出現了和自己本人以前不同的見解。然而，在司法獨立之下，這都是可預期的狀況。每一位法官都是獨立審判，法官也有可能改變見解。

沈伯洋認為，從長遠來看，離譜的解釋終究會被淘汰，能夠達到衡平的解釋才會留在人間。持續的討論會讓真理漸漸浮現，但請大家不要因為這樣對司法失去信心。台灣的司法走到現在，就和國防一樣，需要更多人的認識與理解。

