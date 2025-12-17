王滬寧稱「堅持一中」為台企營造良好發展 學者批：統戰話術

中國全國政協主席王滬寧。（圖擷取自微博）

2025兩岸企業家峰會年會12月16日至17日在南京舉行，中國全國政協主席王滬寧聲稱，堅持一個中國原則和九二共識，堅決反對台獨分裂和外部勢力干涉，才能有力維護台海和平穩定，才能為台胞台企營造良好發展環境；學者批評，這樣的說法，並非新論述，而是一套高度熟悉的統戰話術，表面上中國談的是發展環境與台商利益，實際上卻是在設定政治前提。

王滬寧在峰會開幕致詞表示，今年10月，中共20屆四中全會召開並通過制定「十五五」規劃建議，對未來5年發展做出頂層設計和戰略規劃，必將為推動兩岸經濟合作和共同發展注入新動力，為推動兩岸關係和平發展，推進統一開闢新前景。

王滬寧指稱，「十五五」時期中國式現代化建設必將開創新局面，新征程上將繼續秉持「兩岸一家親」理念，為台胞台企提供更多發展機遇。今年峰會年會以「聚焦轉型創新，深化多鏈合作」為主題，順應時代潮流，契合兩岸同胞期望，強調「兩岸同胞都是中國人」，兩岸經濟同屬「中華民族經濟」。

王滬寧宣稱，大陸與台灣同屬一個中國，兩岸同胞是一家人，守護好建設好、發展好中華民族共同家園，是每一個中國人的責任和生存發展尊嚴的保障，堅持「一個中國原則」和「九二共識」，堅決反對台獨分裂和外部勢力干涉，才能有力維護台海和平穩定，才能為台胞台企營造良好發展環境。

王滬寧更說，今年是中國人民抗日戰爭及世界反法西斯戰爭勝利80週年，也是台灣光復80週年，兩岸同胞要堅持正確二戰史觀。同心協力，團結奮鬥，為台海謀和平，為國家謀統一，為民族謀復興。

中國國台辦發言人朱鳳蓮今日於例行記者會表示，「十五五」時期，中國式現代化建設將開創嶄新局面，續寫經濟快速發展與社會長期穩定兩大奇蹟新篇章。希望廣大台胞台企把握時代機遇，共同創造中華民族綿長福祉。

對此，東海大學陸研中心副執行長洪浦釗今日受訪表示，這樣的說法，並非新論述，而是一套高度熟悉的統戰話術。表面上，中國談的是發展環境與台商利益，實際上卻是在設定政治前提。換言之，所謂「良好發展環境」，並非基於市場條件、法治保障或制度透明，而是以是否接受中國的政治立場作為交換條件。這不是經濟承諾，而是政治服從的誘因設計。

洪浦釗指出，從中國過往對港澳、外資乃至本地民營企業的治理經驗來看，「支持」與「打壓」從來不是固定狀態，而是高度可調整的政策工具。當企業立場正確，資源與政策便可傾斜；一旦被認定立場有問題，再穩定的經營環境也可能瞬間翻轉。這樣的治理邏輯，本質上是一種政治忠誠測試，而非正常的經濟治理。

洪浦釗批評，更值得警惕的是，這類說法刻意將台海和平、企業發展與「反台獨」畫上等號，試圖把政治責任轉嫁給台灣社會本身。彷彿只要台灣不接受中國設定的政治框架，所有風險與不穩定，便是台灣自找的。這正是統戰的典型操作：先製造不安，再提供唯一解方。

洪浦釗分析，因此王滬寧的發言，與其說是在釋出善意，不如說是在重申條件。它傳達的訊息並不複雜，就是發展可以談，但前提不能談；利益可以給，但立場不能錯。對台灣而言，看清這一層結構，遠比被「發展環境」的語言包裝所吸引，更為重要。

