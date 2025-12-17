柯文哲律師鄭深元出招 建請法官告發林欽榮、林俊言

柯文哲的律師鄭深元指出偵查檢察官僅憑拼湊、推論就起訴，筆錄登戴不實，而行政訴訟期間接受陳情、陳情案送研議，皆未違法。（資料照）

台北地方法院審理前台北市長柯文哲等人涉京華城容積等弊案，辯論程序今天進入第3天，上午由柯的律師團針對收賄、圖利罪嫌的部分續行答辯，柯的律師鄭深元指出偵查檢察官僅憑拼湊、推論就起訴，筆錄登戴不實，而行政訴訟期間接受陳情、陳情案送研議，皆未違法，北市前副市長林欽榮自己也曾批示陳情轉研議，作證時卻說不可以，建請合議庭告發檢察官林俊言涉偽造文書罪、林欽榮涉偽證罪。

鄭深元主張，2019年柯在公文上寫「速審速結」，是因當時雙方在打行政訴訟，希望早日解決；柯後來批示送都委會研議，訴訟、研議並行是促進和解的手段之一，林欽榮卻在作證時說不可以，涉嫌偽證。且柯最終並未讓京華城回復120284平方公尺樓地板面積，沒有圖利。

鄭解釋柯文哲在京華城藍圖上貼便利貼手寫「TO彭副：京華城對容積率已經死心了，希望行政流程加速、早日完工」，只是希望案子早日完成，其內文也顯示對容積率並未讓步；柯蓋章送公告公展，是召開都委會前徵求外界意見的程序，並未造成圖利效果。

鄭深元說明柯寫的另一張便利貼「怎麼做都好，快就好，不如大家當面確認，已花2個月」，是因不滿公文於2個月間往返7次，督促加速，柯並未指示處理方向。

至於柯與主席沈慶京2020年2月20日在市長室見面，鄭深元說，柯、沈對談話內容都已記憶不清，可能是在談稍後要舉行的延壽國宅開工典禮，鼎越開發前董事長朱亞虎並未在市長室親聞對話，只是在外圍推測柯、沈可能是在談論京華城案，檢方不能僅憑推測就起訴。

關於前副市長彭振聲認罪，鄭主張彭偵訊時已說過沒有明知違法，自己不是法律專業，不知圖利要件，檢察官一再說「陳情轉研議就是圖利」，彭才認罪，筆錄記載並非彭的真意。

鄭深元說，檢方所指沈慶京行賄柯的「前金」210萬元，是沈慶京原本欲由公司出面捐政治獻金給民眾黨，但因公司有虧損不能捐，才改以公司成員以個人名義捐贈，與京華城容積無關，柯也不知情，直到被收押後才知道；且依檢方估計，京華城容積利益達121億元，210萬占不到萬分之2，完全不符比例也不合理，有人這樣行收賄的嗎。

鄭深元最後提到以隨身碟，工作簿Excel檔的「小沈-1500」，認為隨身碟證據是檢方向法院「騙搜索票」再從中拼湊證據而得，工作簿內容充滿錯誤，證據力不能與病歷、銀行單據相提並論，不能做為刑事犯罪證據，檢方指控柯於「某時」收賄，該時段柯、沈只有在京華廣場動土剪綵典禮公開見面，且有維安人員在場，不可能作現金交付，檢方應負起行收賄時間、地點的舉證責任。

