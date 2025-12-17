藍營稱「缺溝通」才擋國防預算 沈伯洋斥：要溝通就該進委員會審查

立法院國防外交委員會，民進黨立委沈伯洋質詢。（記者王藝菘攝）

面對中共機艦在台海周邊、東海及南海的灰色地帶侵擾與挑釁日益加劇，行政院提出「強化防衛韌性及不對稱戰力計畫」特別預算條例與年度國防總預算，卻遭在野黨於程序委員會三度聯手阻擋。民進黨立委沈伯洋今（17）日反駁國民黨立委陳永康稱「因缺乏溝通才在程序委員會擋案」的說法，強調程序委員會僅審查形式要件，若在野黨真要溝通預算細節，就應讓法案進入委員會實質審查。

羅美玲批在野黨無視共軍擴張 扯國家後腿

民進黨立委羅美玲上午質詢時率先指出，中共福建號航母近期首次經過台海，共軍過去20年來軍費增加將近7倍。反觀台灣，分8年編列的1.25兆「強化防衛韌性及不對稱戰略計畫」採購特別條例草案，卻遭在野黨以「不知買什麼」、「缺乏透明」為由，三度在程序委員會惡意阻擋。她痛斥在野黨無視威脅，反而「扯自己國家後腿」，連讓國防部說明的機會都不給。

陳永康稱「未溝通才擋案」 沈伯洋反擊：擋案完全不正當

針對預算卡關，國民黨立委陳永康在質詢時辯稱，若執政黨總召能先與在野黨溝通觀念，就不會在程序委員會被擋，並質疑預算內容的國內產業佔比等細節不清楚。

對此，民進黨立委沈伯洋隨即在質詢中「導正視聽」，強力反駁陳永康的說法。沈伯洋指出，程序委員會的職權是審查法案的「形式要件」，例如是否有修法理由、連署人數是否足夠，過去8年民進黨從未在程序委員會阻擋報告事項。

沈伯洋強調，如果在野黨認為1.25兆預算「應該怎樣、要多多溝通」，那就應該趕快讓案子進來國防外交委員會溝通！他批評在野黨用「溝通不足」來正當化在程序委員會與一讀階段的惡意擋案，是「完全不正當」的行為，唯有進入委員會，才能針對預算細節進行實質且透明的討論。

除了程序正義，沈伯洋也示警，全世界軍力需求都在增加，台灣若因預算未過產生半年甚至一年的空窗期，國際廠商與工程人員將流向其他國家。屆時台灣即便想買武器或進行系統整合，恐面臨無人可用的窘境。

國防部長顧立雄對此答詢說，這恐令美國對於台灣有沒有自我防衛能力決心的信心產生動搖。美國剛發布國家安全戰略強烈建議要求盟友共同分擔責任，所以現在看到日本出現有史以來新高的9兆日圓（防衛）預算，也包括韓國、菲律賓、澳洲、紐西蘭等區域周邊國家相關作為，都已體認到中國軍事威脅已形成不穩定的因素。

顧立雄說，所以台灣必須通過特別預算，以免被質疑到底有沒有要與美國及印太區域所有友盟國家共同產生拒止能力，讓戰爭不發生。

王定宇：台灣應是拒止體系一環 非僅被保護者

民進黨立委王定宇則引據美國最新國家安全戰略（NSS），指出美國視台灣為第一島鏈的關鍵節點，台灣應是「拒止體系」的一部分，而非單純「被保護的對象」。他質疑預算延宕將造成實質破口。

對此，顧立雄回應，美國印太戰略強調「盟友分攤」，台灣位處關鍵位置，絕不能成為破口。他強調，國防部提出特別預算並非一時興起，都會與美方溝通，也取得美國國防安全合作局（DSCA）初步報價相關資料，加上一些委製及必要的商購案強化自我防衛能力，才提出這樣的特別預算。王定宇則總結，「所以這個預算的編列是有所本，不是空白的授權」。

立法院外交國防委員會，國防部長顧立雄備詢。（記者王藝菘攝）

