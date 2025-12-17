立法院修法鮮少參照法制局意見！ 吳思瑤：卻成了貪污案的遮羞布？

民進黨立委吳思瑤。（資料照）

新竹市長高虹安涉詐領助理費，貪污部分獲判無罪，立法院的法制局被質疑竟化身為憲法法庭擁有解釋法律的權利？對此，民進黨立委吳思瑤表示，法制局的意見並非圭臬，立法院自己修法都鮮少參照法制局意見了，司法院卻拿立院法制局意見作為宣判的核心依據，成了貪污案的遮羞布？

吳思瑤在臉書PO文表示，隨便一找，立法院法制局的研究報告堆得如山高，不過，當立委或助理的都知道：看看就好！僅供參考而毋需盡信！因為這充其量只是法制局研究員的「個人意見」，內容良莠不齊，更不乏基於政治立場下產出的研析意見，提供陳玉珍提案「助理費除罪化」的法制局意見，就是一例。

吳思瑤指出，法制局的人事、組織僵化是多年沈痾，無助於提升國會問政專業，所以在倡議國會改革時，提升法制局及預算中心兩大立院幕僚機關的開放性及專業性，就是民進黨團的一貫主張，吳思瑤擔任幹事長時，民進黨團第一會期就提出《立法院組織法》修正案，鬆綁現行法制局及預算中心之人事聘用方式，得擴大引進外部專業及跨領域新血，以精進法案、預算案的研究品質及量能。

吳思瑤直言，法制局的意見並非圭臬，立法院自己修法都鮮少參照法制局意見了，司法院卻拿立院法制局意見作為宣判的核心依據，成了貪污案的遮羞布？怎麼想，都匪夷所思。

