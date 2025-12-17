應對中國襲擾 蔡明彥：今年已與45國情報正副首長近百次會談

國安局長蔡明彥（左）表示，他今年已與45國國家情報首長及副首長，召開近百次雙邊正式會談。（記者王藝菘攝）

中國頻繁對第一島鏈國家進行灰色地帶襲擾，台灣與第一島鏈友盟國家的情資合作也受到關注。國安局長蔡明彥今（17）日表示，他今年已與45國國家情報首長及副首長，召開近百次雙邊正式會談。

立法院外交及國防委員會今日邀請國安局長蔡明彥、國防部長顧立雄報告「台海與周邊潛在軍事衝突熱點情勢分析與國軍戰備應變整備情形」，並備質詢。民進黨立委陳俊宇質詢關切，台灣與第一島鏈盟友是否有需要推進情資交換機制。

蔡明彥表示，國安局透過各種的戰略溝通及情報交流，來掌握相關發展趨勢，今年以來，他已與全球45國國家情報首長及副首長，召開近100次的雙邊的正式會談。

蔡明彥說明，就是透過這種國際情報交流的機制，來了解各國對目前印太安全的主要關切重點在哪裡，以及在共同關切之下如何發展更多緊密的戰略合作及情報合作網絡。

另外，針對中國週一長臂管轄宣布制裁我國政院政務顧問岩崎茂，未來是否可能會轉而針對挺台的國際友人？蔡明彥表示，中共慣於針對台獨人士、友台人士施以跨境鎮壓或威脅，以過去案例來看，這樣的操作常會造成反效果，且只有象徵意義，因為友台人士不在乎他們能否入境中國。

蔡明彥進一步指出，中國此舉反而會造成更多國際友盟提升友台聲量，表達對台灣的進一步支持，不會在中國壓力之下做任何讓步，還有許多國際友盟會串聯起來，批評中共在人權或台海議題的挑釁。

