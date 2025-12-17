網路瘋傳民進黨彰化縣「類初選」民調結果出爐？真相曝光了

立委陳素月對於電話民調結果有信心。（記者劉曉欣攝）

民進黨彰化縣長提名採「類初選」模式，昨天（16日）晚間完成民調作業，今天（17日）一早網路就瘋傳結果出爐，直接點名某人已勝出。但遭到立委黃秀芳、陳素月與彰化市長林世賢，以及前彰化市長邱建富駁斥是假消息，因為，民調作業今天下午4點半開封，開封前就傳誰已勝出消息並非事實。

昨天民調一結束，各界都在關心誰的民調領先，坊間傳出兩個版本，由於兩個版本的領先者並不是同一人，更讓人霧裡看花，紛紛打聽到底誰是民調第一名。

邱建富指出，請民眾不要再以訛傳訛，因為昨晚民調在9時50分完成，總計完成1200通有效樣本，昨晚已封存。今天下午4點半才會開封，然後再邀請4位人選北上報告民調結果，最後由黨中央選對會進行綜合評估，預估下星期就會公布提名。

林世賢、陳素月、黃秀芳與邱建富都對民調結果表示有信心，林世賢強調，民調不是唯一標準，還要進行綜合評估。邱建富認為這次民調出現膠著，差距並不大。陳素月表示，電話民調現場，有派一名觀察員到場，雖然無法完整得知結果，但對民調有信心。黃秀芳表示，她靜待民調消息出爐，而團隊對結果則抱持審慎樂觀態度。

彰化市長林世賢對民調有信心，強調選對會還會進行綜合評估。（林世賢提供）

立委黃秀芳對於民調結果靜待消息。（黃秀芳提供）

前彰化市長邱建富認為民調膠著，但他有心心。（邱建富提供）

