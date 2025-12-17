中共網軍造謠他崩潰了！沈伯洋酸：這招真的用爛了

民進黨立委沈伯洋。（記者王藝菘攝）

民進黨立委沈伯洋遭中共恐嚇、全球通緝，他本月7日帶著女兒走在路上，遭不明人士以手電筒強光照射、錄影，並質問他「為什麼做網軍？」等問題，卻無法回答消息從何而來。對此，沈伯洋再自爆，「上網才知道，原來我崩潰了！」，接著大酸，「中共通緝一個腦袋有問題的人，這招真的用爛了」。

沈伯洋今於社群平台發文提及，他「上網才知道，原來我崩潰了！」去年我揭露國會濫權，他們開始說我精神異常；最近我談「不副署」和憲法法庭，網路上又開始洗說沈伯洋崩潰。

沈伯洋認為，「這劇本真的有夠尬。中共大費周章通緝一個，腦袋有問題的人。這招真的用爛了，換點有創意的啦。」

沈伯洋指出，「這條路我會繼續走，直到論述擴散為止。明天直播會討論，不副署『之後』，能做什麼。」

網友看到貼文後紛紛留言，有人說「xxx震怒、xxx崩潰，都是用於降低個人信用的操作方法」、「非正常都說別人進入膏荒、精神有異」、「Puma加油！我覺得他們一直把你妖魔化好好笑，台灣好好保衛自己、走自己的路，有什麼不對？他們自己跪得很開心就自己去跪，但不要污衊我們這些站著的人有病！」。

