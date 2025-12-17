賴清德挨批不尊重憲政體制 葉耀元：藍白用立院多數綁架行政跟總統

總統賴清德。（總統府提供）

藍白惡修「財劃法」掏空中央財源，政院所提覆議案又被立法院否決，行政院長卓榮泰15日正式宣布「不副署」，成為憲政首例。對此，美國聖湯瑪斯大學國際研究講座教授葉耀元轉發媒體報導截圖，並發文批評「這篇聯合報寫的評論真的有夠無恥。通篇就在說是因為賴清德沒有提名大法官才讓憲法法庭無法運作，所以都是賴清德不尊重憲政體制啦」。

葉耀元今日於臉書粉專「葉教授的國際事務學院」轉發媒體「【重磅快評】賴清德要立院撤案 不懂法更虛情假意」報導的截圖並痛斥，「是在哈囉？提名了又不給過的是總統賴清德，還是藍白立院多數啊？賴清德提名兩次了，然後都被立院封殺，所以是要賴再提一次讓立院做新聞然後殺球嗎？」

請繼續往下閱讀...

葉耀元指出，「你問說為什麼賴不提藍白想要的人選，讓親中派成為大法官多數？靠X咧，選不上總統就想用立院多數來綁架行政跟總統喔，有沒有這麼無恥的啦？藍白不是最喜歡說自己是民意多數，那就選上總統再來鬼扯好嗎？一篇發文裡面可以罵到2次無恥，也是一個紀錄。」

總統賴清德15日深夜發布錄影談話表示，面對新的憲政情勢，他願意依據憲法增修條文第4條第3項之規定及憲法法庭所揭示的合憲方式，赴立法院進行國情報告，也邀請國人一起堅守防線，讓台灣繼續在世界舞台昂首前進。

相關新聞請見︰

重申願「合憲」赴立院國情報告 賴總統邀國人堅守防線

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法