網媒稱民調墊底 林岱樺：矛盾的民調只是造勢工具

距離民進黨高雄市長初選民調不到一個月，昨天有網媒聲稱依據民進黨「內參民調」結果報導，指目前4名參選人中，立委邱議瑩穩居第一，林岱樺落居最後一名；對此，林岱樺今（17）日表示，該份民調數據呈現矛盾，贏國民黨立委柯志恩最多的卻不是第一名，她批，這樣的民調無非是造勢工具而已。

民進黨高雄市長初選民調剩下20餘天，各陣營展開衝刺，林岱樺今（17）日在高雄市福華飯店舉辦第二場政策說明會，媒體追問網媒昨天報導的民進黨內參民調。

林岱樺說，民調是科學的量化，不是文宣的工具，昨天的民調有數名候選人表達不同看法，她認為這份民調呈現矛盾現象，民調顯示林岱樺贏柯志恩最多，卻不是第一名，這樣的民調是如何做出來的?這份號稱民進黨內部民調，要問民進黨黨部真的有做民調公布嗎？

她表示，不要隨便編一個民調，沒有委託單位，也沒有執行單位，沒有任何一個科學數據的交代，就呈現這樣的對比，這樣的民調無非是造勢工具而已。

