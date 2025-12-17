為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁 > 政治

    網媒稱民調墊底 林岱樺：矛盾的民調只是造勢工具

    2025/12/17 11:36 記者洪臣宏／高雄報導
    林岱樺舉辦政策說明會。（記者李惠洲攝）

    林岱樺舉辦政策說明會。（記者李惠洲攝）

    距離民進黨高雄市長初選民調不到一個月，昨天有網媒聲稱依據民進黨「內參民調」結果報導，指目前4名參選人中，立委邱議瑩穩居第一，林岱樺落居最後一名；對此，林岱樺今（17）日表示，該份民調數據呈現矛盾，贏國民黨立委柯志恩最多的卻不是第一名，她批，這樣的民調無非是造勢工具而已。

    民進黨高雄市長初選民調剩下20餘天，各陣營展開衝刺，林岱樺今（17）日在高雄市福華飯店舉辦第二場政策說明會，媒體追問網媒昨天報導的民進黨內參民調。

    林岱樺說，民調是科學的量化，不是文宣的工具，昨天的民調有數名候選人表達不同看法，她認為這份民調呈現矛盾現象，民調顯示林岱樺贏柯志恩最多，卻不是第一名，這樣的民調是如何做出來的?這份號稱民進黨內部民調，要問民進黨黨部真的有做民調公布嗎？

    她表示，不要隨便編一個民調，沒有委託單位，也沒有執行單位，沒有任何一個科學數據的交代，就呈現這樣的對比，這樣的民調無非是造勢工具而已。

    林岱樺政策說明會主題，打造全國第一的AI智慧城市。（記者李惠洲攝）

    林岱樺政策說明會主題，打造全國第一的AI智慧城市。（記者李惠洲攝）

    林岱樺對民調發表看法。（記者李惠洲攝）

    林岱樺對民調發表看法。（記者李惠洲攝）

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖
    圖
    相關新聞
    政治今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應
    載入中
    關閉
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播