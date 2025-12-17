矽和平倡議 國安官員：台灣不可或缺 林佳龍與美國務次卿晤談

外交部長林佳龍參與首屆「矽和平峰會」。（資料照）

美國國務院經濟事務次卿海爾伯格（Jacob Helberg）12日和日本、以色列、澳洲、新加坡及韓國的代表共同簽署「矽和平宣言」（Pax Silica Declaration），正式啟動「矽和平」倡議，以確保人工智慧（AI）所需礦物的供應鏈安全。台灣、歐盟等並以嘉賓身分參與所舉行首屆「矽和平峰會」。國安官員今日指出，這與賴清德總統提出「全球半導體民主供應鏈夥伴倡議」，堪稱異曲同工，具有高度一致性，相信台灣可於當中扮演關鍵角色。

美國國務院主管經濟事務的次卿海爾伯格表示於會後向亞太區媒體進行線上簡報，被問及台灣參與Pax Silica議題時表示，台灣受邀參與首屆峰會，並在被視為扮演重要角色的會議中，台灣全程參與並作出貢獻，這包括了製造業及半導體場次。

另據指出，首屆「矽和平峰會」包括外交部長林佳龍與數發部次長侯宜秀均深度參與相關活動。而林佳龍日前低調訪問美國華府，被視為美國總統川普近日簽署「台灣保證實施法案」，正式解除台美高層官員互訪限制的重要指標人物，林在「矽和平峰會」期間，也與海爾伯格密切互動。

國安官員對此指出，美國川普總統上任即簽署推動「美國優先」等多項行政命令，並按既定議程推動。白宮七月頒布美國 AI 行動計畫（America’s AI Action Plan），落實川普今年一月簽署「消除美國在 AI 領導地位的障礙」行政命令。美國寄望透過創新與鬆綁，領導 AI 的發展。這次召開「矽和平峰會」與發表宣言，亦是在強化與志同道合的國家強化合作。而台灣在與美國關稅談判接近公布後，未來在 AI及半導體先進製程等高科技領域的合作，將會積極展開。

官員並說，賴總統先前已宣告，將強化台美在AI、先進半導體等技術開發及製造方面的合作，同時也提出「全球半導體民主供應鏈夥伴倡議」，願和美國等民主夥伴共同致力於打造更具韌性、多元化的半導體供應鏈。此外，多次赴美展開洽談攜手打造「台美聯合艦隊」的林佳龍，曾以三個I形容台灣在AI產業鏈中不可或缺的角色。包括Invest：台灣參與AI晶片、伺服器及資料中心等關鍵產業的投資者角色。Innovation：台灣能在AI提供先進的技術和解決方案的創新優勢。Integration：台灣與美國的AI合作將形成高度的互補，促進雙方的技術和人才交流。

