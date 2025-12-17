林志潔：助理費不是立委薪資 唯一不同解釋就是高虹安案改判

立法院司法及法制委員會國民黨籍召委翁曉玲今召開「健全中央及地方民意代表聘用助理制度」公聽會，邀請專家學者與會討論。（記者謝君臨攝）

立法院司法及法制委員會今針對「民代貪污助理費除罪化」等相關議題召開公聽會。陽明交通大學科技法律學院特聘教授林志潔強調，助理費是助理薪資，不是委員薪資；所有的公家資源，在請領時，必須檢具單據，符合法定用途，才能核銷。東吳大學政治系教授蘇子喬則提醒，若將助理費匯入立委帳戶，會造成稅賦上的問題；而朝向制定專法的方向努力，是可以進一步去思考的方向。

司法委員會國民黨籍召委翁曉玲今召開「健全中央及地方民意代表聘用助理制度」公聽會，邀請專家學者與會討論。

請繼續往下閱讀...

林志潔強調，助理費是助理薪資，不是委員薪資，是國家補助民代精進問政品質的補助，不會因此就讓經費變成民代的實質薪資。例如國科會補助大學教師做研究，但研究助理的月薪就是研究助理的，不會變成大學教授的。其次，所有的公家資源，在請領時，必須檢具單據，符合法定用途，才能核銷。

她表示，民代詐領助理費，不論現行法或過往司法實務，包括最高法院的見解，都認為符合貪污治罪條例的詐術貪污罪。近年來唯一看到做出不同解釋的，就是昨天高院對高虹安市長的改判。

林志潔說，她可以了解服務選民工作的複雜性，因此，民代在經費運用上確實需要有更多彈性，但解決方法並非是把A助理費的行為除罪，而是應該將助理費法制化，給予民代更多彈性空間，同時保障助理權益。

蘇子喬說，國民黨立委陳玉珍建議修改「立法院組織法」，傾向把助理費定義是委員補助性質的薪資，賦予其統籌運用的權利。他提醒，這樣的設計未來將面臨稅務認定的風險，這筆錢極可能會被視為是委員的個人綜合所得，不僅可能有稅賦暴增的問題，未來在支付助理薪水，也可能有贈與稅問題、扣繳的責任等。

蘇子喬表示，第二個風險是委員必須概括承受所有的雇主責任，未來如果發生勞資糾紛、職災補償等爭議，立法院作為機關的角色將會幾乎完全退場，所有法律責任和賠償壓力，都會是由委員個人獨自承擔。也因此，他認為，應維持助理費是公款的性質，由立法院編列預算支應，並透過制度簡化核銷繁瑣的程序。

此外，對於林志潔、蘇子喬都認為制定專法是可以思考的方向。開南大學法律學院兼任副教授、前監委仉桂美則認為，「專法我覺得沒必要，中華民國就是法律太多了。」她並提及，最近某黨提了「立法院公費助理任用法草案」，她看了快昏倒，「任用」兩個字不能亂用；助理隨立委同進退，這是國會自律的精神。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法