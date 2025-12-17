北市府一張A4紙交代231億預算 林智群大酸：在公司早被主管電飛

台北市議員張文潔指出，她昨晚8時許收到一張A4紙說明文件，標題為「財劃法修法所增財規源規劃用途」。（圖擷自張文潔Threads）

面對藍白聯手惡修財劃法、強推反年改，覆議又遭否決，府院15日宣布「不公布、不副署」來反制。台北市議員張文潔指出，她昨晚8時許收到一張A4紙說明文件，標題為「財劃法修法所增財規源規劃用途」，細看發現「（北市府）就算彌補了部分被扣除的補助款、支應政策轉移的支出之後，還會剩下231億」，對此林智群酸說，「我還以為是小學生的班費收支表欸。231億元就一張a4紙？」

林智群今轉發張文潔昨於ThreadsPO文，內容提及「依照藍白亂修的財劃法，明年台北市政府統籌分配款爆增442億元、增幅62.5％；照理來說蔣萬安市長很支持他們國民黨黨團的財劃法版本，一直處處為他們同黨同志辯護，辜負他身為法律人捍衛法理的天職，那他應該對這筆從中央財政搶爭來的資源有什麼很詳實完整的用途規劃才對吧？理當應該利用這筆錢為台北市民打造更好的建設對吧？結果你猜他到底都幹了些什麼！」

張文潔續指，這幾個月來，蔣市長不斷的誤導外界，說什麼財劃法修法之後台北市政府的中央補助減少，會因為政策轉嫁消耗掉許多預算，這裡哭窮那裡哭窮的，一定要議會要求蔣市府說明財劃法修法之後新增的442億統籌分配款，「蔣半天」一拖再拖，直到昨天議會同仁下班前，大概晚間快8點左右才偷偷摸摸塞進我研究室這一張薄薄的A4，當下問了其他議員辦公室不是「還沒有收到」就是跟我「差不多時間收到」，「然後再看看內容......氣到發瘋欸！」

張文潔直言，就算彌補了部分被扣除的補助款、支應政策轉移的支出之後，還會剩下231億！蔣萬安之前都在偷換概念不說，那至少解釋231億怎麼用吧？結果呢？北市府你要不要看看自己在寫什麼？一張A4就想把231億的民脂民膏敷衍過去？」

林智群發文提及，「台北市政府從中央政府多分到231億元，還一直哭窮，議會要求台北市政府提出要怎麼使用231億元的預算書，結果收到一張a4紙。」

林智群坦言，「張文潔議員不講，我還以為是小學生的班費收支表欸。231億元就一張a4紙？如果在公司裡面，拿這張出來，會被主管電飛吧？」

網友看到貼文後相繼留言，有人說「這甚至只是12行字，我認爲連A4報告的等級都稱不上」、「我大台中盧婆還想跟嘉義市長借錢捏～」、「格子調這麼大比小學生還不會騙篇幅」。

