「票投藍白架空未來」 民進黨2年前大選影片被封神預言

面對藍白黨團聯手修正《財政收支劃分法》並強推反年改，行政院以「不公布、不副署」手段強力反制。近日有網友翻出民進黨在2024大選前製作的宣傳影片「票投藍白，架空未來」，內容精準預測現今政治局勢，讓大批網友驚呼該片根本是「神預言」。

民進黨於2023年底發布這段長約30秒的競選廣告，片中邀請「萬老師」郭昱晴出演，藉由模仿韓國瑜爬樹等動作，諷刺其過去的爭議言論與行徑。影片核心台詞強調：「韓國瑜現在躲在選票裡，如果未來國會藍白過半，韓國瑜就會是立法院長。票投藍白，國瑜回來，架空未來。」

隨著大選結束，韓國瑜確實出任立法院長，且國會呈現藍白多數格局，近期更因修法爭議引發憲政風暴。許多網友紛紛回到該影片下方留言，直指這是一支預言廣告，感嘆當初宣傳的內容如今一一實現，認為民進黨簡直是先知。

網友紛紛表示：「根本就是一支預言廣告」、「這支影片都多久，網軍還在崩潰，只能說民進黨是先知，既然影片預言了韓國瑜會當院長，國家被藍白架空也是早晚的事」、「兩年前的宣傳片，現在聽起來特別有感觸，一切都說中了，台灣人重新站出來，抗中保台」、「我必須強調這是2023的影片，當時賴清德還未當選總統」、「謝謝大家留言讓我們知道賴清德這影片真的是對的，票投藍白，架空未來」、「以前看：這廣告這樣說不好吧，太不中立了；現在看：我懷疑你是預言家」、「不是民進黨先知，是某些台灣人蠢到不願相信這影片的內容有一天會成真」。

