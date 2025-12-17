為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁 > 政治

    「票投藍白架空未來」 民進黨2年前大選影片被封神預言

    2025/12/17 10:55 即時新聞／綜合報導
    民進黨2023年底推出「票投藍白，架空未來」30秒宣傳片。（擷取自民進黨YT）

    民進黨2023年底推出「票投藍白，架空未來」30秒宣傳片。（擷取自民進黨YT）

    面對藍白黨團聯手修正《財政收支劃分法》並強推反年改，行政院以「不公布、不副署」手段強力反制。近日有網友翻出民進黨在2024大選前製作的宣傳影片「票投藍白，架空未來」，內容精準預測現今政治局勢，讓大批網友驚呼該片根本是「神預言」。

    民進黨於2023年底發布這段長約30秒的競選廣告，片中邀請「萬老師」郭昱晴出演，藉由模仿韓國瑜爬樹等動作，諷刺其過去的爭議言論與行徑。影片核心台詞強調：「韓國瑜現在躲在選票裡，如果未來國會藍白過半，韓國瑜就會是立法院長。票投藍白，國瑜回來，架空未來。」

    隨著大選結束，韓國瑜確實出任立法院長，且國會呈現藍白多數格局，近期更因修法爭議引發憲政風暴。許多網友紛紛回到該影片下方留言，直指這是一支預言廣告，感嘆當初宣傳的內容如今一一實現，認為民進黨簡直是先知。

    網友紛紛表示：「根本就是一支預言廣告」、「這支影片都多久，網軍還在崩潰，只能說民進黨是先知，既然影片預言了韓國瑜會當院長，國家被藍白架空也是早晚的事」、「兩年前的宣傳片，現在聽起來特別有感觸，一切都說中了，台灣人重新站出來，抗中保台」、「我必須強調這是2023的影片，當時賴清德還未當選總統」、「謝謝大家留言讓我們知道賴清德這影片真的是對的，票投藍白，架空未來」、「以前看：這廣告這樣說不好吧，太不中立了；現在看：我懷疑你是預言家」、「不是民進黨先知，是某些台灣人蠢到不願相信這影片的內容有一天會成真」。

    在 Threads 查看

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖
    圖
    相關新聞
    政治今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應
    載入中
    關閉
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播