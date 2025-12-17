高虹安涉貪無罪 林智群提2疑點：自己花的錢比較多就無主觀犯意？

新竹市長高虹安被控任職立委期間涉詐領助理費，一審被判7年4月徒刑，二審昨改判貪污部分無罪，引發外界爭議。（資料照）

新竹市長高虹安被控任職立委期間涉詐領助理費，一審被判7年4月徒刑，二審昨改判貪污部分無罪，引發外界爭議。對此律師林智群表示該判決也讓許多法律人嘖嘖稱奇，他也提出有2點讓他覺得比較奇怪，並比喻「a了公司福委會的錢去請同事吃飯，自己花的錢比較多，就沒有犯罪主觀犯意？」律師王至德也分析，這個判決其實點出了一個立法院公開的秘密，就是絕大多數立委都是把助理費「領好領滿」，大家都在玩彈性勻用。但這個判決也算是顛覆了以往的實務見解，就算檢察官不想上訴也不行了，整個司法界都在等著看最高法院要不要採用高院這次的見解。

停職中的新竹市長高虹安被控立委任內涉詐領助理費11萬多元，一審台北地院判刑7年4月，二審高等法院昨改依刑法「使公務員登載不實罪」輕判6月徒刑，黃惠玟等3助理判2至4月徒刑。高院判決指出，依立院函覆指出公費助理本質乃「立委補助費性質」，且屬「實質補助，彈性勻用」，亦採信高虹安主張的「大水庫理論」，其支付助理薪資已大於一審認定不法所得11萬多元，高等人均無貪污犯意，故僅依偽造文書罪輕判。

律師林智群發文表示，高等法院判決一出，河道上一堆法律人，包含某些司法官都嘖嘖稱奇。而讓他覺得比較奇怪的有兩點。其一為，「如果（助理費）是立法委員自己的錢，為什麼立法委員領走它，會成立偽造文書罪？」其二為，「大水庫理論，我a了公司福委會的錢500元，去辦活動請同事吃飯，花了1500元，現在法院說我花的錢（1500元）比a的錢（500元）多，所以沒有犯罪主觀犯意？」

律師王至德也在臉書粉專發文評論，指這個判決其實點出了一個立法院公開的秘密，在判決書裡也直接寫了，就是絕大多數立委都是把助理費「領好領滿」，大家都在玩彈性勻用。二審法官選擇了比較符合政治現實（也比較寬容）的見解，認為只要錢是用在公務身上，就不算貪污。

王至德表示，可以預期的是檢察官一定會上訴，畢竟這個判決算是顛覆了以往的實務見解，就算檢察官不想上訴也不行了，因為整個司法界都在等著看最高法院要不要採用高院這次的見解，最高法院會不會買單這個「實質補助」的見解？還要繼續看下去。

王至德也也提到，不過在那之前，目前停職中的高虹安市長，應該是可以暫時鬆一口氣了，至少不用擔心馬上要去吃牢飯，甚至可能不小心就把新竹市長當完了。

