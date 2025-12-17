高虹安涉貪無罪 吳靜怡批：立院法制局可化身憲法法庭解釋法律？

新竹市長高虹安涉詐領助理費，貪污部分獲判無罪，引發外界議論。（資料照）

新竹市長高虹安涉詐領助理費，貪污部分獲判無罪，引發外界議論。媒體人吳靜怡發文質疑，高虹安一審涉貪污罪，但二審居然變無罪，立法院的法制局居然可以化身為憲法法庭擁有解釋法律的權利？她為此點名立法院長韓國瑜，應提供「立法院函覆高院」的那份文件，並諷刺「韓國瑜管理的法制局已經相當法院！簡直是奇觀」。

吳靜怡在臉書發文指出，高虹安案一審認定其涉貪污罪（詐取助理費約46萬元），判處7年4月徒刑，但二審台灣高等法院宣判，撤銷貪污罪部分，改判刑法第214條使公務員登載不實罪（偽造文書），處6個月有期徒刑，得易科罰金18萬元，可上訴。對此吳靜怡直言，「這不是完全無罪，而是貪污罪不成立，轉為較輕的罪名」。

請繼續往下閱讀...

吳靜怡表示，判決逆轉的主要原因，據消息是法官對立院組織法有疑問時，立法院的法制局居然可以化身為憲法法庭擁有解釋法律的權利？讓法官透過「立法院函覆高院」文件來認定助理費及加班費的本質為「立法委員補助費」，而非純人事費，可由立委統籌彈性運用，也因此，高虹安等人浮報薪資及加班費的行為雖有不實登載，但欠缺貪污犯意，不構成詐取公款。

吳靜怡點名立法院長韓國瑜並質疑，「請記得，睡醒之後，趕快提供記者朋友們『立法院函覆高院』的那份文件，全台灣都在等待，看看立院是不是有指導司法辦案，如果韓國瑜的法制局認同立法院公費助理是立法委員補助的延伸，那委員會館的電費、國際交流費跟選民服務經費應該直接匯款給立委吧！」

吳靜怡在文末也諷刺，「有人笑韓國瑜當院長像是傅崐萁的小弟，錯！韓國瑜管理的法制局已經相當法院！簡直是奇觀」。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法