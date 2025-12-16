為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    政治

    台南安南區康寧大學土地活化案卡關 議會預算攻防引關注

    2025/12/16 23:15 記者洪瑞琴／台南報導
    台南市府打算承接活化康寧大學台南校區，相關預算尚待市議會審查。（記者洪瑞琴攝）

    台南市府打算承接活化康寧大學台南校區，相關預算尚待市議會審查。（記者洪瑞琴攝）

    台南市府打算承接安南區康寧大學台南校區土地，活化多年閒置校舍及空地，卻因購置與租用台糖土地相關預算遭議會刪除，只剩1000元保留預算科目。市府將在臨時會提出覆議，但地方議員對此意見分歧，預算「卡關」能否敗部復活引發關注。

    市議員蔡麗青強烈表達抗議，她指出，安南區過去建設落後，尤其本淵寮一帶天馬電台建設一再延宕。若能活化康寧大學閒置校地，不僅可提供辦公廳舍、運動場地、教育及產業空間，還能解決治安髒亂問題，注入地方新活力。蔡麗青透露，將爭取設置直排輪場、網球場、排球場等運動設施，甚至規劃安南圖書館新空間，讓居民有舒適閱讀環境。她也期待透過產業園區引進企業，帶動就業及地方繁榮。

    不過，安南區議員黃麗招持不同意見。她指出，安南區公所若搬到康寧校區，民眾洽公會很不方便，因為人口密集區其實在本淵寮這一帶，許多民眾向她表達反對意見，而且康寧周邊多是農地。黃麗招質疑市府規劃不明確，花錢租台糖土地財務是否可行，市府要做產業園區，她沒有意見，但她個人堅持反對覆議案。

    南市府財稅局表示，康寧台南校區正處安南區地理中心，未來發展性佳，相較溪埔已趨飽和，市府帶頭規劃進駐將帶動周邊繁榮，將全力爭取議會支持，讓康寧大學土地早日活化，為安南區注入新動能。

