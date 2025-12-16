打臉李四川!稱拆除公館圓環降低車禍率 公車險撞機車族畫面曝

公車險些撞上整排機車騎士。（圖翻攝自Threads）

台北市公館圓環拆除、填平公車地下道後狀況頻傳，準備代表國民黨出線選明年新北市長的北市副市長李四川，過去宣稱填平公車地下道是為了降低車禍發生率，但近日一段行車紀錄器畫面在網上掀議，可看到公車和汽機車共用車道，公車險些撞上一排騎士，且上週五還在同一個路口發生車禍！

行車影像分享平台「WoWtchout」昨天（15日）PO出一段行車紀錄器畫面，可以看到一群準備左轉的機車騎士正在等紅燈，綠燈起步時，後方突然衝出一輛公車，距離機車騎士超級近，險些釀擦撞意外，所幸機車騎士們反應快，趕緊煞車才避免意外發生。

請繼續往下閱讀...

「WoWtchout」又分享攝於上週五（12日）的行車紀錄器畫面，在同一個路口，一樣是公車與機車騎士，但這次並沒有這麼好運，公車直接將一名機車騎士撞倒在地

網友看完紛紛搖頭，「就是蔣不聽，你有什麼辦法？」、「蔣市長的德政，把人消耗掉一些，塞車的人少了自然就不塞車了」、「川伯還說車禍率降低呢，三天前才有車禍，現在又差點被撞到」、「各位老百姓真的抱歉，撞不滿百件只能算個案」、「謝謝大家支持我們萬安，明年也請台北市的朋友們繼續支持」、「感謝萬安路殺民眾……事情發生至今都引發幾起交通意外了，還更塞車！」

同一個路口，公車直接撞倒騎士。（圖翻攝自Threads）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法