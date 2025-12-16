為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    首頁 > 政治

    備戰選舉？謝典霖推出議長日常短影音 練唱「痴心絕對」

    2025/12/16 22:05 記者劉曉欣／彰化報導
    彰化縣議長謝典霖練唱痴心絕對。（取自謝典林臉書）

    彰化縣議長謝典霖日前才發文「要把議長角色做好做滿」，馬上就連發「議長日常」短影音，從宣告他是肉圓「炸派」，到投籃小露身手，最有人氣的則是吊著點滴練唱李聖傑的「痴心絕對」，充滿備戰選舉的氣氛。

    謝典霖近來頻發短影音，就是要搶攻現代手機族的影音市場，短影音非常活潑，以「議長日常」來讓人認識謝典霖的生活點滴。在介紹北斗肉圓時，他還可以分析彰化肉圓與北斗肉圓的分別，至於台灣人最愛戰的肉圓吃蒸的還是吃炸的，謝典霖想都不想的回答他是「炸派」，果然一句話就把彰化人的堅定立場說個清楚。

    不過，最令所有人最好奇的是謝典霖練唱「痴心絕對」，就算吊點滴都要練習，還邀請大家來參加12月20日晚上在彰化縣立體育場舉行的歲末演唱會，因為當天的壓軸歌手就是「情歌王子」李聖傑，各界都在敲碗謝典霖也來唱一段議長的拿手好歌。

    謝典霖與立委胞姊謝衣鳯下一步的政治動向都受到高度關切，兩人都沒有把話說死，也成為彰化政壇熱議的焦點，尤其謝衣鳯還是民進黨彰化縣長對比式民調的假想敵，在謝典霖的「議長日常」主動出擊，也讓謝典霖未來政治選擇更充滿想像。

    彰化縣議長謝典霖推出「議長日常」短影音，拉近與民眾之間的距離。（取自謝典林臉書）

    彰化縣議長謝典霖強調他是肉圓炸派。（取自謝典林臉書）

    彰化縣議長謝典霖練唱痴心絕對。（取自謝典林臉書）

