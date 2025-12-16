爭取民進黨提名出戰台北市長 吳怡農宣布：拒拿企業捐款！

吳怡農日前宣布投入台北市長選戰。（資料照）

壯闊台灣理事長吳怡農日前宣布投入台北市長選戰，爭取民進黨提名。今（16日）晚他透過社群宣布，未來選戰開打，他不會拿任何一筆企業捐款，大家不用擔心他有財團在背後，聲明還不忘酸正因涉貪被起訴的前台北市長柯文哲。

吳怡農今晚在臉書發文，「我想跟大家正式宣布，我的陽光政治主張。未來，我不會拿任何一筆企業捐款，你不用擔心我有財團金主，我希望讓每一位台灣人做我的股東。京華城案的檢察官接受媒體採訪指出，時任的台北市副市長彭振聲曾說『怕案子不過，影響市長的財團支持』。檢察官還說，希望不要有下一個不公平的京華城案。」

請繼續往下閱讀...

「在民主國家，照理來說人民是頭家，可是我想大家都發現，已經不是一人一票、票票等值的時代了。因為，有些人的票，更能影響決策。現在我們看到的台灣民主，是一個政治人物有USB金流、Excel Pay的社會；是一個讓民眾對政治失去信任的社會。最可怕的是，大家都習慣如此、接受如此。」

他接著說，「開始參政時，我承諾自己，要在每次選舉都進步，這是為民主的承諾。而『進步』要從基本的守法開始。第一次參選，我只收要開收據的政治獻金，沒有暗帳，遵守『政治獻金法』；第二次參選，我不掛看板，遵守台北市議會『台北市競選廣告物管理自治條例』。」

「接下來，作為首都市長的參選人，我要做的不只是守法，更要贏得民眾的信賴。所以未來，我不再接受企業的捐款，且只收電子捐款，一切留下金流紀錄。婉拒企業的選舉捐款，對候選人來說，是巨大的一步。依我的經驗來說，企業捐款在政治獻金的佔比，在我第一次參選是23%；第二次則是20%。可是我也深知，金錢在政治中有過大影響力。台灣的民主若要進步，這是我們不得不面對的課題。」

「我呼籲，在這次選舉，有更多候選人一起站出來，不分黨派地說：我們不收企業的捐款，我們不要『高貴』的選舉。我也呼籲蔣萬安市長，除了遵守執行台北市議會所通過的競選廣告物管理自治條例，也承諾不再接受企業捐款。一次次讓選舉的文化有點不一樣，一年年下去，我相信台灣的民主社會更加陽光、公開、被民眾相信。許多民主國家，都直接禁止企業的選舉捐款，就是為了避免金權政治。」

最後吳怡農表示，「我期待台灣的選舉，要跟高額的選舉經費、財團的捐款，說不。我期待的台北市府，沒有財團金主，所以沒有黑箱跟暗室，會全力為市民服務。我知道，一定會有許多人說，這樣的選舉方式選不上。可是我會在艱困選區拚到最後一刻，也相信台北市民會用選票支持陽光、不被財團影響、為民服務的人選。我希望讓每一位市民做怡農的股東、我的老闆，這也是為什麼，我這段時間用客廳會、用街訪，堅持要親自聽見大家的聲音、親自做溝通。接下來，我也會繼續努力，讓你了解我對『陽光台北』的願景。」

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法