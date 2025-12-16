為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    首頁 > 政治

    鄭麗文喊「憲政是底線」 吳崢：罪魁禍首還有臉講？

    2025/12/16 21:39 記者陳昀／台北報導
    民進黨發言人吳崢。（資料照）

    對於國民黨主席鄭麗文批評，總統賴清德正拆解憲政秩序，將國家從「法治」帶回「人治」，從「民主」帶向「獨裁」；民進黨發言人吳崢反駁，國民黨強行通過「國會擴權法案」違憲後，再修憲訴法癱瘓憲法法庭，如今情勢，藍白就是罪魁禍首，鄭麗文還有臉講憲政？

    鄭麗文今晚表示，這段時間，賴清德帶領民進黨在做的事，正是一件件拆解我國憲政秩序，以行政意志掐死國會多數民意，將國家從「法治」帶回「人治」，從「民主」帶向「獨裁」。她表示，中華民國是亞洲第一個民主共和國，憲政是我們每個人心中的底線，不是任民進黨政府貼身剪裁的政治工具。

    對此，民進黨發言人吳崢回應，鄭麗文還有臉講「憲政」？如果鄭麗文貴人多忘事，民進黨幫忙複習，2024年新國會一上任，國民黨就強行通過「國會擴權法案」，肆無忌憚破壞權力分立與憲法秩序，被憲法法庭宣告違憲後，不但沒有檢討，反而變本加厲直接修改憲訴法，癱瘓憲法法庭，在中華民國憲法身上再捅一刀。「如今的情勢，國民黨、民眾黨就是罪魁禍首，鄭麗文還有臉講憲政？」

