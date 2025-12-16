藍白連擋院版財劃法、國防特別條例 政院：不要再怠忽職守

行政院發言人李慧芝。（資料照）

行政院長卓榮泰宣布不副署再修版「財政收支劃分法」後，藍白立委今日在立法院程序委員會，再度封殺中央政府總預算案、行政院版財劃法及1.25兆元「強化防衛韌性及不對稱戰力特別條例」排入院會報告事項，無法付委審查。行政院發言人李慧芝今日表示，對於立院持續忽視國家及國民的利益，政院非常遺憾，再次呼籲立法院，儘速理性審議總預算案及法案，正視自己的憲政責任，不要再怠忽職守。

李慧芝指出，行政院已分別在今年8月21日、11月20日及11月27日，將115年度中央政府總預算、政院版「財政收支劃分法」以及「強化防衛韌性及不對稱戰力特別條例」，送請立法院審議，不過到目前為止，立法院仍然沒有把這些議案排入審查。

請繼續往下閱讀...

李慧芝強調，總預算攸關中央與地方的施政、攸關全民福利，國防特別條例攸關台灣強化自我防衛韌性，政院版財劃法是唯一獲得最大共識、能讓國家財政穩健的財劃法。對於立院持續忽視國家及國民的利益，政院非常遺憾，並再次呼籲立法院，儘速理性審議這些攸關國家發展建設、全國均衡發展、強化國家基本戰力、維護我國主權及安全、提升民眾權益的總預算案及法案，正視自己的憲政責任，不要再怠忽職守。

