陳亭妃：府城鞋Ｘ社頭襪 跨縣市合作展現台南傳統產業新能量

台南市立委陳亭妃（左三）今日出席「府城鞋Ｘ社頭襪 跨產業合作發表會」，強調推動地方產業跨域合作。（立委陳亭妃服務處提供）

台南傳統產業轉型邁向新階段！南市立委陳亭妃今（16）日出席在台北世貿中心舉辦的「府城鞋Ｘ社頭襪 跨產業合作發表會」，與台南鞋業及彰化社頭織襪業者一同見證地方產業跨域合作的里程碑。

陳亭妃表示，城市競爭力不能只靠單一產業或短期補助，傳統產業要升級、被看見、被信任，這是市政責任。府城鞋承載著老師傅世代技藝，她強調，市政要做的，是把這股實力轉化為城市的長期優勢。

請繼續往下閱讀...

她指出，府城鞋與社頭襪的攜手，是跨縣市、跨產業合作的明確訊號，傳統產業要走出去，就必須建立產業、政府與市場間的信任。未來政策要從品牌、通路、科技、人才四面向布局，讓傳統產業同樣能站在創新前線。

陳亭妃也說，台南不缺產業基礎，缺的是一個願意長期陪伴產業往前的市政府。若未來有機會承擔市長責任，將高度整合中央資源與地方需求，讓傳統產業不只是傳承的事業，也是年輕人願意返鄉、投入的產業發展。

「我希望台南不只是文化古都，更是一座有特色傳統產業的城市。」陳亭妃表示，傳產穩定接班、持續創新，城市才能迎向未來，也將台南名字帶到更大舞台。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法