    政治

    中央普發現金 縣議員吳佩雯建議金門加碼萬元 陳福海：我支持

    2025/12/16 20:47 記者吳正庭／金門報導
    金門縣議員吳佩雯在縣議會爭取在中央普發現金1萬元外，縣府再加碼1萬元消費券。（記者吳正庭攝）

    金門縣議員吳佩雯在縣議會爭取在中央普發現金1萬元外，縣府再加碼1萬元消費券。（記者吳正庭攝）

    無黨籍金門縣議員吳佩雯今天在縣議會定期大會爭取在中央既有普發現金1萬元外，縣府再加碼1萬元消費券，當場獲縣長陳福海允諾，如果議員都同意，他支持。

    吳佩雯在縣政總質詢建議陳福海在中央普發現金1萬元後，金門也加碼1萬元消費券，陳福海回應「我個人是很願意的」，如果議員都願意，以金門目前的財政水位也提上來了，從40幾億元現在已經到70多億元。

    陳福海說，財劃法未來對金門應該還會有挹注，也許金門可以成為全國加碼消費券的領頭羊。他說，金門的統籌分配稅正常都有20多億元，現在已經定調，差不多有60多億元；計畫和一般補助款還要再調整，但他覺得影響不大。他強調，「還是會操之在我」，相信財政水位應該是上升的。只要議員同意，縣府會尋找財源，他支持加發消費券。

    吳佩雯說，消費券有助提升地區消費動能，要求陳福海把這個建議帶回研議，盼為金門鄉親爭取福利。

    金門縣長陳福海說，相信縣府財政水位應該是上升的，只要議員都同意，縣府會尋找財源，他支持加發消費券。（記者吳正庭攝）

    金門縣長陳福海說，相信縣府財政水位應該是上升的，只要議員都同意，縣府會尋找財源，他支持加發消費券。（記者吳正庭攝）

