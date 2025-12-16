藍白版財劃法 民進黨中市議員批掏空國庫的惡法

立法院通過藍白版財劃法，民進黨中市議員批是藍白掏空國庫的惡法。（資料照）

立法院通過藍白版財劃法，民進黨籍台中市議員批是藍白掏空國庫的惡法，台中市的補助款分配金額和台北市差距加大，變相懲罰台中，更批盧秀燕是國會惡修的幫兇。對此，市長盧秀燕不回應。

民進黨議員周永鴻表示，藍白兩黨惡修「財劃法」不只衝擊國家財政，尤其台中市的補助款分配金額和台北市差距加大，變相懲罰台中。諷刺的是，行政院不斷試圖提解方卻被藍白封殺，盧秀燕作為台中市長，當同黨立委配合推動對台中不利的「財劃法」版本，卻不為市民發聲，縱容自家人亂搞。如果行政院沒有擋下「財劃法」修法，將加深區域分配差距，扼殺台中發展。

請繼續往下閱讀...

民進黨議員林德宇表示，國民黨連三次惡修的財劃法，是掏空國庫的惡法，完全不顧財政紀律，會讓中央與地方政府都面臨惡果。行政院長「不副署」是憲法賦予的權限，是要對抗違憲惡修的立法院多數。

林德宇更指盧秀燕是國會惡修的幫兇，因為她的靜默就是支持國民黨立委惡搞，她曾喊話要行政院長、立法院長好好協商，卻無視韓國瑜惡意缺席總統召集的院際協商，盧秀燕嘴巴說要爭取市府財源，實際上是國民黨毀憲惡修的幫兇，是破壞政府財政紀律，掏空國庫、債留子孫，台中也無法均衡發展。

市議員張芬郁則表示，支持行政院捍衛憲政秩序，「不予副署」財劃法修法；藍白強推新版財劃法，將迫使中央政府明年度舉債超過5600億元，也讓台中市的統籌分配款人均數額跌為全台倒數第二，加劇地方發展失衡，藍白立委不該惡搞攸關國家發展的財政分配，讓國家發展無法延續，地方建設也受波及。

議員陳淑華痛批，藍白立委在立法院亂修財劃法，惡法窒礙難行，造成國家政務體制無法運作。藍白以立法為手段，蓄意破壞政府體制的做法，目前的憲政危機是藍白政治操作所造成，全民應以強烈的民意對抗藍白。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法