    江肇國質疑自然人憑證存量不足未改善 台中民政局回應了

    2025/12/16 19:35 記者蘇金鳳／台中報導
    民進黨議員江肇國表示，目前還有6個戶所的自然人憑證存量掛零。（記者蘇金鳳攝）

    公投電子連署帶動自然人憑證申辦潮，民進黨市議員江肇國指出，根據最新掌握資料，全市26所戶政事務所中，仍有6所自然人憑證存量掛零、22所存量不足百張，與民眾實際需求存在明顯落差，市府應積極盤點各戶所實際需求，強化庫存調度與補卡效率。

    民政局指出，自然人憑證IC卡及製證設備由內政部統一製發與管理，地方政府無法自行採購，目前卡片供應緊縮，並非台中市獨有問題。

    議員江肇國表示，自然人憑證目前大缺貨，他已於上週市議會提出臨時動議，並獲議會通過決議，要求市府依內政部規範，確保各戶所至少維持「5天安全存量」，以因應申辦需求。換算下來，每所戶政事務所約需準備200至400張自然人憑證，才能避免民眾白跑一趟。

    江肇國質疑各戶所實際存量仍未明顯改善，顯示補卡措施並未有效填補第一線需求，民眾撲空、抱怨的情況依舊層出不窮。

    江肇國也指出，民政局先前對外回應「已到卡900張，並啟動戶所間庫存調撥機制」，但從目前整體存量來看，顯示市府在需求預判、庫存配置與即時調度上仍顯不足，不僅影響民眾申辦權益，也讓戶政第一線人員承受過大行政壓力，要求市府應主動滾動檢視需求，與內政部密切協調。

