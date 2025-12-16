深化台日交流 白河區與南越前町簽署合作備忘錄

日本福井縣南越前町町長仲倉典克等人今至白河區參訪，並與白河區長董麗華簽署交流合作備忘錄，台日跨國地方創生與文化交流合作邁入嶄新里程碑。（白河區公所提供）

日本福井縣南越前町町長仲倉典克等人今至白河區參訪，並與白河區長董麗華簽署交流合作備忘錄，台日跨國地方創生與文化交流合作邁入嶄新里程碑。

仲倉典克與町議長熊谷良彦、教育長齋藤為之、局長谷口英博、次長用田さおり及稻吉昭彥等人在場見證簽約典禮。董麗華表示，友好城市關係不僅是一紙協議，更是一段需以實際行動持續累積的深厚情誼。期盼未來白河區與南越前町能在文化、教育及產業等多元面向持續深化合作，為兩地人民帶來更多元且豐富的發展契機。

仲倉典克指出，多年來南越前町與白河區以蓮花產業為基礎持續交流，將交流面向擴展至水產漁業領域，而在教育方面，強調對教育發展的高度重視，期望未來能與台灣學生進行線上教學交流，促進跨國學習體驗，並進一步拓展至運動領域，如足球等項目，深化雙方互動。

一行人前往白河國中參訪，白河國中黃添勇校長就TIMSS學力指標、ICT教學推動、機器人課程及外籍教師創新教學等議題進行經驗交流，透過實務討論與教學分享，使兩地在教育發展上的理念更加契合。此外，眾人也前往白河關帝廳實地體驗台灣宗教文化，欣賞周邊盛開的波斯菊景觀。

仲倉典克同時分享南越前町以林業發展為主要特色，善用在地林業資源製作名片，已成為福井縣具代表性的特色產品之一；邀請白河區民眾透過觀光旅遊加深交流，春季可前往南越前町欣賞自然風光，冬季則可體驗滑雪活動。

日本福井縣南越前町町長仲倉典克等一行人前往白河國中參訪，就創新教學等議題進行經驗交流。（白河區公所提供）

