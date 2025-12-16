北檢招募助理 檢察官社群發文：在國會受苦的可以考慮過來！

北檢將招募26位檢察官助理。（資料照）

台北地檢署最近公告115年檢察官助理招考簡章，首次擴大新招26位檢察官助理，月薪5萬起跳。檢察官林達今天（16日）還特別在社群發文宣傳，甚至開玩笑稱「如果在國會受苦了，可以考慮過來」。

近年詐欺案件層出不窮，為因應檢察官長期面臨人力吃緊問題，法務部2023年起推動增設檢察官助理制度，希望有具法律背景的人員協助檢察官彙整卷證、分析案件，減輕辦案負擔。最近北檢發布公告，首次擴編招募26人，今起開放報名至12月22日止。

請繼續往下閱讀...

報名資格須為中華民國國民，未具雙重國籍，非大陸地區人民來台定居設籍未滿10年者，且無公務人員任用法、公務人員考試法所列不得任用或應迴避情事，並須為國內外經教育部承認之大學以上法律系所或相關系所畢業，非法律系所者亦須修習民法、刑法、刑事訴訟法、行政法等主要法律科目12學分以上。

招募考試分為筆試和口試，預計於明年1月6日（筆試）和1月14日（口試）舉行。工作內容包括協助檢察官分析詐欺案件爭點、彙整相關事證資料及製作卷證分析報告、協助檢察官辦理案件之法律問題分析、協助檢察官辦理詐欺等資料庫之建置、資料輸入及比對業務、其他檢察官交辦事項等等。

待遇方面，檢察官助理屬性為約用人員，適用勞動基準法等相關權利義務事項。薪資採月薪制，自360薪點起敘，每月薪資新台幣5萬76元（內含勞工依法應自行負擔之勞健保等費用）；但具有高等考試、相當高等考試之特種考試、專門職業及技術人員高等考試及格者，自376薪點起敘，每月薪資新台幣5萬2301元。

檢察官林達今天特別在臉書分享公告，正巧最近國民黨立委陳玉珍等人要推助理費除罪化相關法案，讓大批國會助理站出來反對，林達笑稱「如果在國會受苦了，可以考慮過來」。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法