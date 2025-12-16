高虹安涉貪二審獲判無罪 林智群列「怪處」：顏寬恒哭死！

高虹安涉詐助理費，二審貪汙部分獲判無罪。（資料照）

新竹市長高虹安涉詐助理費二審大逆轉，貪汙部分獲無罪，承審法官郭豫珍認為立委助理費屬「實質補助，彈性勻用」，但過去由她審理的前北市議員童仲彥詐領助理費判3年10月案，卻認定助理費非對議員個人補貼，不得挪作他用，被轟雙標，還被批在為藍委陳玉珍試辦貪污助理費除罪。律師林智群今（16日）發文點出幾點「怪處」，狠酸照這位郭姓法官的標準，身陷同樣爭議的藍委顏寬恒也應該無罪，「顏寬恆哭死！」。

林智群今天在臉書發文列出高等法院判高虹安不成立貪污罪的來龍去脈，「第一，高等法院法官認爲立法院第32條第1項規定有違明確性原則，裁定案件停審，並聲請釋憲。憲法法庭裁定不受理。第二，高等法院承辦法官認爲立法院組織法第32條第1項規定不明確，就自己研究，還發函問立法院（法院是適用法律的專家，問立法院、韓國瑜幹嘛？）。第三，立法院函覆認為編列立法委員公費助理經費，是補助立法委員問政需要所須的財力不足，本質屬於立法委員補助費性質」。

「第四，法院依照立法院這個回函、其它委員助理費大部分也報得很滿，及『助理費一開始曾經匯到立法委員個人帳戶』的歷史（現在早就改成匯給助理，法院就不說了），認定助理費本質上是給立法委員的錢，『實質補助，彈性勻用』。第五，引用大水庫理論，認爲高虹安支出金額比A的錢多，所以沒貪污犯意。如果是這樣的話顏寬恆也應該無罪啊，顏寬恆哭死！」。

