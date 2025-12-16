張宏年一生起伏跌宕 張派少主海派作風、深耕基層

前中市副議長張宏年（右二）為人海派，很照顧後進，跟前市長胡志強（右一）也互動很好。（資料照）

台中市前副議長張宏年今晨去世，結束其傳奇的一生，出生政治世家，當時被稱為張派少主，為人海派，任小台中市議會議長時，叱吒風雲，而且不分黨派的照顧後輩，但人生經歷起伏跌宕，曾在自家遭綁匪遭持槍押走；擔任小中市議長多屆，卻因縣市合併痛失議長寶座，讓張宏年因此逐步退出政壇。

提起張宏年，大家共同印象就是他對議員很好，為人海派，然而張宏年在2001年中秋節，遭惡名昭彰的綁匪首腦薛球鎖定，從自家遭持槍押走，生死一線間，震動全台，儘管家人付贖後獲釋，但這起綁架案對他造成極大心理陰影，常在深夜驚醒，也成為人生中最沉重的一頁。

請繼續往下閱讀...

曾跟張宏年同事多年且是同選區的前立委黃國書表示，張宏年擔任議長時，很尊重議員發言，他的選民服務做的很好，選區為中西區，以中區是較綠的選區，但他每一次都獲得半數選票，即使第3屆開始由兒子張彥彤參選，張彥彤的得票是中西區第一名，顯示張宏年很受選民肯定，對地方很有貢獻。

國民黨市議員李中表示，張宏年是張派少主，父親是前小台中議會副議長張光儀，叔公張啟仲前小台中市長，是政治世家，當時台中市就是張派及賴派兩大勢力，相互交替；張宏年為人海派，很照顧議員，台中歌劇院、新市政中心及新市議會，都是其任內的他跟前中市長胡志強的政績。

另一位資深的國民黨議員黃馨慧表示，張宏年很照顧議員，而且不分黨派，為人也海派。

民進黨議員鄭功進表示對張宏年的過世感到不捨，很照顧後進，但是在縣市合併後，張宏年第一屆擔任副議長，第二屆擔任議員就很少跟議員們接觸。

曾跟張宏年同事多年且是同選區的的前立委黃國書表示，張宏年擔任議長時，很尊重議員發言，他的選民服務做的很好，選區為中西區，以中區是較綠的選區，但他每一次都獲得半數選票，即使第三屆開始由兒子張彥彤參選，張彥彤的得票是中西區第一名，顯示張宏年很受選民肯定，對地方很有貢獻。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法