為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁 > 政治

    張宏年一生起伏跌宕 張派少主海派作風、深耕基層

    2025/12/16 18:47 記者蘇金鳳、許國楨／台中報導
    前中市副議長張宏年（右二）為人海派，很照顧後進，跟前市長胡志強（右一）也互動很好。（資料照）

    前中市副議長張宏年（右二）為人海派，很照顧後進，跟前市長胡志強（右一）也互動很好。（資料照）

    台中市前副議長張宏年今晨去世，結束其傳奇的一生，出生政治世家，當時被稱為張派少主，為人海派，任小台中市議會議長時，叱吒風雲，而且不分黨派的照顧後輩，但人生經歷起伏跌宕，曾在自家遭綁匪遭持槍押走；擔任小中市議長多屆，卻因縣市合併痛失議長寶座，讓張宏年因此逐步退出政壇。

    提起張宏年，大家共同印象就是他對議員很好，為人海派，然而張宏年在2001年中秋節，遭惡名昭彰的綁匪首腦薛球鎖定，從自家遭持槍押走，生死一線間，震動全台，儘管家人付贖後獲釋，但這起綁架案對他造成極大心理陰影，常在深夜驚醒，也成為人生中最沉重的一頁。

    曾跟張宏年同事多年且是同選區的前立委黃國書表示，張宏年擔任議長時，很尊重議員發言，他的選民服務做的很好，選區為中西區，以中區是較綠的選區，但他每一次都獲得半數選票，即使第3屆開始由兒子張彥彤參選，張彥彤的得票是中西區第一名，顯示張宏年很受選民肯定，對地方很有貢獻。

    國民黨市議員李中表示，張宏年是張派少主，父親是前小台中議會副議長張光儀，叔公張啟仲前小台中市長，是政治世家，當時台中市就是張派及賴派兩大勢力，相互交替；張宏年為人海派，很照顧議員，台中歌劇院、新市政中心及新市議會，都是其任內的他跟前中市長胡志強的政績。

    另一位資深的國民黨議員黃馨慧表示，張宏年很照顧議員，而且不分黨派，為人也海派。

    民進黨議員鄭功進表示對張宏年的過世感到不捨，很照顧後進，但是在縣市合併後，張宏年第一屆擔任副議長，第二屆擔任議員就很少跟議員們接觸。

    曾跟張宏年同事多年且是同選區的的前立委黃國書表示，張宏年擔任議長時，很尊重議員發言，他的選民服務做的很好，選區為中西區，以中區是較綠的選區，但他每一次都獲得半數選票，即使第三屆開始由兒子張彥彤參選，張彥彤的得票是中西區第一名，顯示張宏年很受選民肯定，對地方很有貢獻。

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖
    圖
    相關新聞
    政治今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應
    載入中
    關閉
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播