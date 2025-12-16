陸委會曝境外詐騙新招 佯裝港警稱人被捕須匯款擔保

陸委會今日表示，該會香港辦事處近日接獲數起國人遭詐騙匯款至香港銀行帳戶的求助案件，由於受款帳戶為海外帳戶，礙於當地法律及相關程序，凍結交易及求償難度增加。陸委會提醒如接獲可疑的境外匯款請求，務必提高警覺、仔細查證。（記者陳鈺馥攝）

海外詐騙橫行，陸委會今日表示，該會香港辦事處近日接獲數起國人遭詐騙匯款至香港銀行帳戶的求助案件，由於受款帳戶為海外帳戶，礙於當地法律及相關程序，凍結交易及求償難度增加，為免受騙及造成財務損失，陸委會提醒如接獲可疑的境外匯款請求，務必提高警覺、仔細查證。

陸委會指出，類此案件詐騙手法多元，包括謊稱受害者家屬、親友因故遭警方拘捕，再由同黨佯裝員警要求匯款擔保；或假扮公司高層主管下達匯款指示，誘騙受害者匯款。陸委會提醒，民眾如有接獲可疑的境外匯款請求，務必提高警覺、仔細查證，並可向警政機關查證或撥打「110」、「165」等專線詢問。

陸委會提及，倘民眾在港澳遇急難事件或有相關協處需求，可撥打陸委會香港辦事處24小時緊急聯絡電話852-6143-9012，或陸委會澳門辦事處24小時緊急聯絡電話853-6687-2557尋求協助。

