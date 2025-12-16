為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    首頁 > 政治

    獨家專訪》期待部會首長第一線說明 卓揆點名李洋「很可以講」

    2025/12/16 18:14 記者陳鈺馥／台北報導
    運動部長李洋。（資料照）

    藍白惡修「財劃法」，覆議案又遭立法院否決，行政院長卓榮泰15日宣布「不副署」，引發在野黨不滿抨擊。關於未來是否會比照大罷免時下鄉宣講？卓揆今日接受本報專訪表示，期待部會首長能到第一線說明，第一線不是到街頭、廟口，而是上媒體進行說明。他也發現運動部長李洋「很可以講」。

    卓榮泰指出，能夠透過會議上講清楚的，能透過媒體向社會說明的，就不需要勞師動眾。現在不是過去趕演講場的時代，要能夠簡單清楚的傳播，才能讓人了解。

    卓榮泰談及，昨天政院記者會後，新傳處就有發出英文版，即時地將內容傳遞出去。行政院改組後，這幾個月來，有增加一些工作型態，也有改善與立法院的互動方式，包括政院秘書長、政委與立院的聯繫都相當多。

    卓榮泰強調，期待部會首長能夠到第一線說明，這個第一線不是到街頭和廟口，而是上平面媒體、電子媒體或社群媒體進行政策說明。

    卓榮泰點名說，例如農業部長陳駿季就很會講，而且他發現李洋部長「很可以講」，好幾次在立法院總質詢時，都看到李洋準備的很齊全。

    卓也說，明年度中央政府總預算送立法院後，至今未付委審查，因為沒前年度經費可沿用，運動部明年預算為「0」。

