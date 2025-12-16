桃園市下屆議員人數增加 民進黨提名反趨保守 較本屆少4席

桃園市下屆議員人數增加，但民進黨提名反趨保守。圖為桃園市議會。（資料照，記者鄭淑婷攝）

民進黨桃園市黨部今召開執委會討論2026年三合一選舉市議員提名人數，據悉，桃園市議會下屆議員人數比本屆63席多2席，但民進黨提名從30席（不含原住民）縮減為26席，還禮讓無黨籍于北辰、楊家俍，值得一提的是龜山區目前4席議員當中，民進黨占2席，由於人口增加，應選席次由4席增為5席，但民進黨仍然提名2席，等於拱手將多出來的席次讓給國民黨。

桃園市議員選舉共有14個選區，除大溪復興1個選區外，其餘11個行政區都是獨立選區，另外還有平地、山地原住民選區，本屆（第3屆）議會14個選區共選出63位市議員，而隨著人口自然成長，龜山選區及山地原住民選區將各增加1席，桃園市應選席次從63席增至65席。

主委黃傅淑香表示，這份名單還是要報黨中央定奪，保守提名的主要原因是議員們都抱怨自己的選區是一級戰區，希望能保守提名爭取連任，雖然提名人數不及本屆人數，但當選人數一定會超過，另外桃園提5席、平鎮2席都較本屆少1席，主要是禮讓于北辰、楊家俍（下屆將以無黨籍參選）；另蘆竹提名2席、觀音1席都較本屆減少1席。

但有資深黨員認為，龜山國、民兩黨議員人數各半，牛煦庭黨選立委後，國、民變成1比2，如今龜山由4席增至5席，若僅提名2席，等於拱手把多出來的席次讓給國民黨；此外，蘆竹應選4席（含1席婦女保障名額），蘆竹提名2席，卻沒有婦女保障名額，等同拱手讓給國民黨現任女性議員。

此次12個選區，僅八德選區應選5席提名3席，維持本屆提名，也是唯一提名過半選區，但地方人士擔心提名3人會有風險，畢竟國民黨僅提名2席、另無黨籍議員段樹文由妻子代為出征選情穩定，屆時民眾黨在八德提名人選，若一個不小心，民進黨會由現有的2席減至1席。

