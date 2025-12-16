挺基層運動！蘇巧慧爭取近6千萬經費 為樹林區增蓋3座風雨球場

立委蘇巧慧、新北市議員廖宜琨為樹林區武林國小爭取經費蓋風雨操場，今進行開工動土。（立委蘇巧慧提供）

新北市樹林區武林國小因腹地不足，籃球校隊一直缺少合適的練球場地，在立委蘇巧慧、新北市議員廖宜琨等人多次奔走會勘、爭取經費下，成功爭取教育部核定1870萬元，先替學校蓋風雨球場，今天進行開工動土典禮，蘇巧慧說，感謝中央、地方齊心協力，她會持續緊盯工程進度，盼明年暑假前讓師生有全新的運動環境，樹林還有三多國中、三龍公園的風雨球場陸續動工，盼為基層打造更完善的運動環境。

武林國小校長莊見智說，只要遇到下雨，籃球校隊就須要移動到教師停車場練球，場地狹隘、空氣不流通，實在有點克難，感謝蘇巧慧、廖宜琨的共同爭取，幫助提升學校運動環境。

請繼續往下閱讀...

蘇巧慧表示，新北有許多優秀的國小球員，但在校內卻缺乏完善的訓練場地，例如武林國小曾在全國小學籃球錦標賽6年級甲組拿下亞軍，但校園缺少合適的練球場地，她從2016年擔任立委後，多次與教育部協調，盼為學校爭取新建體育館，但經工程評估，新建體育館恐大幅影響整體校園使用環境，且耗時較久，她和前新北市議員陳世榮、廖宜琨多次會勘，今年6月更邀集教育部體育署、國教署等部會會勘，最後達成共識先建風雨球場。

廖宜琨表示，他和蘇巧慧一起找資源、找方法，也持續向市府爭取經費，希望為武林國小打造更好的練球空間，他也感謝蘇巧慧在地方長期重視基層運動選手的訓練環境，爭取中央資源，幫助地方培育優秀運動人才，也為社區打造更好的運動環境。

蘇巧慧表示，她從擔任立委以來便積極為新北師生爭取更好的校園空間，也支持基層運動選手，打造更完善的運動環境，樹林區除了武林國小風雨球場動工，還有三多國中、三龍公園的風雨球場也陸續動工，爭取總經費共5701萬元。

立委蘇巧慧、新北市議員廖宜琨為樹林區武林國小爭取經費蓋風雨操場，今開工動土，2人與學生擊掌。（立委蘇巧慧提供）

立委蘇巧慧（左）說，她會持續緊盯武林國小風雨操場工程進度，盼明年暑假前讓師生有全新的運動環境。（立委蘇巧慧提供）

立委蘇巧慧、新北市議員廖宜琨與樹林區武林國小師生合影。（立委蘇巧慧提供）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法