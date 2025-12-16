為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    首頁 > 政治

    卓榮泰喊不副署財劃法 藍白今三度封殺1.25兆國防特別預算

    2025/12/16 17:18 記者劉宛琳／台北報導
    藍白兩黨立委今天在立法院程序委員會再度封殺行政院版財劃法，以及1.25兆元國防特別預算條例排入院會報告事項。（記者田裕華攝）

    行政院長卓榮泰昨天宣布不副署再修版的「財政收支劃分法」，引發在野黨不滿。藍白兩黨立委今天在立法院程序委員會，再度封殺行政院版財劃法以及1.25兆元國防特別預算條例排入院會報告事項。

    民進黨立委在表決報告事項前呼口號，「強化民主防禦能力 充足實力爭取和平」，呼籲藍白別再擋國防特別預算，但表決仍以8票對10票再度遭到封殺，這也是該預算三度遭到藍白阻擋。

    民進黨立委羅美玲發言表示，1.25兆的國防特別預算條例已經在程序委員會被藍白惡意阻擋了兩次，民進黨團呼籲藍白兩黨不要再擋了，藍白兩黨如果對8年1.25兆的強化防衛韌性及不對稱戰力計劃採購特別條例有任何疑問就直接付委審查，而不是要用這種惡意阻擋不付委的方式來杯葛，「付委才能夠討論啊！你們所謂的這個疑慮才會有答案啊」。

    羅美玲強調，國家要安全，必須要加強我們的自我防衛能力，全世界竟然只有台灣的在野黨在扯自己國家後腿，試圖弱化台灣的國防防衛能力，真的是非常糟糕，也讓全世界看笑話。民進黨團再次呼籲，這次不要再擋這個特別預算了。

