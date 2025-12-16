翁曉玲變更議程追究不副署法律責任 林月琴：憲政爭議一次說清也好

立法院司法及法制委員會國民黨籍召委翁曉玲增列本週四議程，針對「行政院長不副署、總統不依法公布施行（財劃法），追究法律責任」進行專題報告，並備質詢。（記者謝君臨翻攝）

總統賴清德挺行政院長卓榮泰不副署「財政收支劃分法修正案」，引發在野黨批評。立法院司法及法制委員會國民黨籍召委翁曉玲更增列本週四議程，針對「行政院長不副署、總統不依法公布施行（財劃法），追究法律責任」進行專題報告，並備質詢。對此，民進黨團副書記長林月琴表示，「也好，讓大家對於憲政爭議一次說清楚。」

卓榮泰昨宣布不副署「財劃法修正案」，以此捍衛民主憲政。賴總統昨晚也發布錄影談話，表態支持卓揆的決定，並誠摯、嚴正呼籲立法院，即刻撤回這些傷害國家、違背憲法精神的爭議法案。

對此，翁曉玲原排定立院司法委員會本週四議程為邀請法務部等單位，針對「綠能弊案肅貪成效、綠能發展之法制策進與防弊」進行專案報告。而今再增列議程「邀請總統府秘書長、行政院秘書長、司法院、法務部就立法院三讀通過之法律經行政院依『中華民國憲法增修條文』第3條第2項移請立法院覆議，經全體立委1/2以上決議維持原案，行政院長不依法副署、總統不依法公布施行，對我國憲政民主及法制之戕害及相關法律責任之追究進行專題報告，並備質詢。」

對此，林月琴直言，「我覺得也好，讓大家對於憲政爭議一次說清楚。大家可以猜猜看，禮拜四的新聞版面會是（民眾黨立委）黃國昌的咆哮、還是翁大上人的金句、還是（民眾黨立委）張啓楷亂問被打臉，精彩可期，我們週四見！」

