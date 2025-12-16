為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁 > 政治

    翁曉玲變更議程追究不副署法律責任 林月琴：憲政爭議一次說清也好

    2025/12/16 16:36 記者謝君臨／台北報導
    立法院司法及法制委員會國民黨籍召委翁曉玲增列本週四議程，針對「行政院長不副署、總統不依法公布施行（財劃法），追究法律責任」進行專題報告，並備質詢。（記者謝君臨翻攝）

    立法院司法及法制委員會國民黨籍召委翁曉玲增列本週四議程，針對「行政院長不副署、總統不依法公布施行（財劃法），追究法律責任」進行專題報告，並備質詢。（記者謝君臨翻攝）

    總統賴清德挺行政院長卓榮泰不副署「財政收支劃分法修正案」，引發在野黨批評。立法院司法及法制委員會國民黨籍召委翁曉玲更增列本週四議程，針對「行政院長不副署、總統不依法公布施行（財劃法），追究法律責任」進行專題報告，並備質詢。對此，民進黨團副書記長林月琴表示，「也好，讓大家對於憲政爭議一次說清楚。」

    卓榮泰昨宣布不副署「財劃法修正案」，以此捍衛民主憲政。賴總統昨晚也發布錄影談話，表態支持卓揆的決定，並誠摯、嚴正呼籲立法院，即刻撤回這些傷害國家、違背憲法精神的爭議法案。

    對此，翁曉玲原排定立院司法委員會本週四議程為邀請法務部等單位，針對「綠能弊案肅貪成效、綠能發展之法制策進與防弊」進行專案報告。而今再增列議程「邀請總統府秘書長、行政院秘書長、司法院、法務部就立法院三讀通過之法律經行政院依『中華民國憲法增修條文』第3條第2項移請立法院覆議，經全體立委1/2以上決議維持原案，行政院長不依法副署、總統不依法公布施行，對我國憲政民主及法制之戕害及相關法律責任之追究進行專題報告，並備質詢。」

    對此，林月琴直言，「我覺得也好，讓大家對於憲政爭議一次說清楚。大家可以猜猜看，禮拜四的新聞版面會是（民眾黨立委）黃國昌的咆哮、還是翁大上人的金句、還是（民眾黨立委）張啓楷亂問被打臉，精彩可期，我們週四見！」

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖
    圖
    相關新聞
    政治今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應
    載入中
    關閉
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播