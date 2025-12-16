為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    政治

    高雄市長最新民調曝光 ！民進黨「這4位」都輾壓柯志恩

    2025/12/16 18:05 即時新聞／綜合報導
    擬代表國民黨出線參選高雄市長的柯志恩。（資料照）

    2026地方大選腳步將近，民進黨的高雄市長初選將在下月12日至17日舉行電話民調，一份綠營內參民調今（16日）被曝光，顯示綠營4位初選候選人（邱議瑩、許智傑、賴瑞隆、林岱樺）的支持度，都狠甩將代表國民黨出線的柯志恩！

    根據《NOWNEWS今日新聞》取得的綠營內參民調，邱議瑩獲得高達51.4%的支持度，第2名則是許智傑（48.5%），再來是賴瑞隆（48.4%）和林岱樺（48.1%）。分析數據顯示，邱議瑩的支持度穩定上升，甚至有加速衝刺的趨勢；而民調呈下滑的賴瑞隆，疑受到最近兒子被爆出學校霸凌事件、PO陳菊黑白照喊［想念花媽」惹議等事情影響。

    若是與藍營柯志恩做「對比式民調」，邱議瑩領先柯志恩29.1%，未表態19.5%；賴瑞隆領先柯志恩29.5%，未表態22.0%；許智傑領先柯志恩30%，未表態21.5%；林岱樺領先柯志恩25.4%，未表態26.5%。

    粉專「Mr.柯學先生」下午轉發這份民調數字，網友紛紛表示，「別說爭議法案，光是財政預算不極力幫高雄爭取，只輕描淡寫推說誰能去講傅崐萁，那還有什麼好說的，高雄市民的福祉跟傅崐萁她都分不清楚該支持誰了，支持她幹嘛？」、「我高雄人，我可不想再來一個韓國瑜」、「經過韓國瑜事件，大部分的人都會分辨好壞」、「柯志恩從來沒有為高雄人打算過？就想著空降到高雄坐享其成？她以為高雄人是傻了嗎？」。

