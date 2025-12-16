政院不副署藍白財劃法 牛煦庭：不用幫解套、法案會照推

國民黨立委牛煦庭（左）接受「千秋萬事」廣播主持人王淺秋（右）專訪。（圖由「千秋萬事」提供）

藍白惡修「財劃法」掏空中央財源，政院所提覆議案又遭立法院否決，行政院長卓榮泰15日正式宣布「不副署」，成為憲政首例。身兼國民黨發言人的立委牛煦庭今日接受「千秋萬事」廣播專訪表示，民進黨已經沒招、沒步了，現在就是在賴皮。牛更重砲批評賴清德總統「就是個無賴、賴皮仔」，「我們以前受訪、上節目都還有所克制，因為都希望國家好、大家團結，但你今天糟蹋憲法、糟蹋在野、糟蹋國會及民意的時候，那跟你客氣什麼？」

牛煦庭表示，民進黨政府「賴皮一時爽，一直賴皮一直爽」，又一直說在野不敢倒閣，但明眼人都知道，倒閣的背後就是免洗的行政院長換真刀真槍的國會，對民進黨是無本生意，賴總統換人沒有成本，也不需要經過國會同意，只要他不滿意，就再來一次。

牛煦庭指出，去年民進黨政府不講道理發動大罷免，不像倒閣全面重選，只有在野黨倒楣，不過他們最後全員存活，這就是民意再次給予社會明顯的信號，就是請你賴皮清德總統接受朝小野大的現實，再固執、再有想法也要尊重現實、順應民意；一年之後又來了，又再說倒閣，不服輸就翻桌、賴皮，很沒水準。

牛煦庭說，民進黨已經沒招、沒步了，現在就是在賴皮，不用擔心他們接下來要幹嘛，照自己的節奏走就對了，連卓榮泰都跳出來說他要當憲法的守護者，到底憑什麼？憲法規定，行政院提出的覆議案，如經出席立委三分之二維持原案，行政院長應即接受該決議或辭職。現在卓揆說不副署、不接受、不執行，就是違憲。

牛煦庭表示，這不需要大法官解釋，有眼睛、有基本法律素養的人就知道這是違憲，這世界上不是臉皮厚，所有事情就你說了算，社會正在見證這一齣荒唐的戲碼，法律白紙黑字、過去的憲政慣例都不遵守，就是賴皮、巨嬰。

牛煦庭表示，很多人問國民黨該做些什麼，我們幹嘛急著做什麼，照妖鏡這麼大一面，民進黨巨嬰坐在地板上哇哇大哭，大家笑他不懂事、不講理、賴皮，我們幹嘛急著幫他解套，不用，幹嘛急著幫他換尿布呢？小朋友在地上哇哇大哭，你就一定要買糖給他吃、滿足他的要求嗎？

牛煦庭說，謀定而後動，現在有個照妖鏡放在那邊，大家都說他們很糟糕，先讓大家看一下，讓社會大眾看一下這群巨嬰有多麼荒唐，我們再來決定因應措施，內部盤整溝通、集合藍白的力量再一起發動。

對於賴總統表示，願意依據憲法增修條文第4條第3項之規定及憲法法庭所揭示的合憲方式，赴立法院進行國情報告，牛煦庭表示，在你聲稱要依憲法赴立院國情報告之前，要不要請你的行政院長先依照憲法接受立法院的覆議結果？憲法自助餐不是這樣吃的，吃相也不要太難看。

牛煦庭強調，在野不是沒有動作，是挑最有利的時間、準備好才出手，打擊精準打到痛點。外界有很多不同建議，例如提彈劾案、開國際記者會、上街頭等，都是很好的建議，由於戰場在立法院，任何策略除了要先跟黨團商量，也要與民眾黨有默契、有節奏的進行。

牛煦庭批評，沒有辦法得到多數民意的認同，就想要越過民意，這就是賴清德的風格，以前台南市長任內就不進議會，「他就是個無賴、賴皮仔」。我們以前受訪、上節目都還有所克制，因為都希望國家好、大家團結，但你今天糟蹋憲法、糟蹋在野、糟蹋國會及民意的時候，那跟你客氣什麼？當然要升溫，不會就這樣算了，方法有很多種。

牛煦庭指出，昨天黨團也有在討論，法案會照推，副不副署是你家的事，我們代表民意行使職權，這是我們的工作，照常工作就越顯得你們荒唐，這也是方法。另一軸線是學術界怎麼看、社會大眾在想什麼，但凡有唸過書的人都知道這是很荒唐的事，該說點什麼吧？

