公費助理費屬「人事費」非「獎補助」 王定宇轟韓國瑜的立院為包庇作偽證

民進黨立委王定宇。（資料照）

停職中的新竹市長高虹安被控任職立委期間涉詐領助理費，一審被判7年4月徒刑，二審今改判貪污部分無罪，僅依使公務員登載不實罪判6月徒刑，得易科罰金18萬元，可上訴。對於高院判決理由書提到，立法院函覆指公費助理費本質屬於立委補助費性質，立委王定宇表示，立法院的公費助理就是編在人事費項下，而非獎補助項目，直批韓國瑜的立法院真的是為了包庇犯罪而作偽證。

高院新聞稿指出，本件不構成「貪污治罪條例」第5條第1項第2款的利用職務機會詐取財物罪，是因為「立法院組織法」第32條的立法沿革，認為助理費相關規定的立法目的及預算編列性質應屬「實質補助，彈性勻用」，而法治上的用語是以「每一立法委員」統籌數額為單位，而且編列的方式跟說明都是列在「委員問政業務」項下。

對於助理酬金跟加班費，高院表示，本質上是屬於立委補助費的性質，一開始是直接撥入立委的帳戶當中，但是後來因為稅捐的問題，才改撥入指定的助理個別帳戶。此外，立法院函覆法院的回文表示，認為編列立法委員公費助理經費是補助立法委員問政需要所須的財力不足，本質屬於立法委員補助費的性質。

「韓國瑜的立法院真的是為了包庇犯罪而作偽證！」王定宇表示，立法院的公費助理就是編在人事費項下，只能當人事費使用，根本不是編在獎補助項目。這恰好證明，如果國民黨的「貪污助理費除罪化」修法通過，把助理費的薪資變成立委議員的補助款，這些錢拿去洗頭、買公仔、吃飯等私用，就會變成沒事。

王定宇指出，可是，國民黨的貪污合法修法尚未完成，這位二審的法官是在引用偽證形成無罪心證，這位法官真的是為了特定被告，體貼到放棄明辨秋毫依法判決的心秤了。

以立法院115年度為例，「公費助理」項下經費編列的「公費助理經費」共8億5298萬元，其中包含人事費（民意代表費、獎金、加班費）、業務費（一般事務費）；而高院新聞稿所說的「委員問政業務」其項下經費包含人事費8675萬7千元，其說明指出，這是委員為行使職權編列之服務選民所需的各項經費，包括文具郵票費、行動及自動電話費、油料費、委員服務處租金補貼費。

