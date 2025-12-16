為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁 > 政治

    控立院指導司法機關辦案 陳培瑜疑高虹安貪污案逆轉和韓國瑜脫不了關係

    2025/12/16 16:17 記者謝君臨／台北報導
    立法院法制局報告中，載明「目前國會公費助理制度採寬鬆管理、用人彈性規定，司法檢調機關允宜在尊重立法機關的國會自律範圍內，限縮相關違法性調查之偵查審判範圍。」（記者謝君臨翻攝）

    立法院法制局報告中，載明「目前國會公費助理制度採寬鬆管理、用人彈性規定，司法檢調機關允宜在尊重立法機關的國會自律範圍內，限縮相關違法性調查之偵查審判範圍。」（記者謝君臨翻攝）

    停職中的新竹市長高虹安被控於立委任內涉嫌詐領助理費11萬餘元，一審被判刑7年4月，二審卻逆轉貪污部分無罪，原因在於高等法院採信立法院函覆資料，認為助理費性質屬「實質補助，彈性勻用」。對此，民進黨立委陳培瑜早已批評立法院法制局寫報告指導司法機關辦案，且由局長郭明政親自掛名，質疑這件事和立法院長韓國瑜脫不了關係。

    陳培瑜於11日在立法院司法及法制委員會質詢時即指出，立法院法制局在今年3月出了一份報告，名為「各國國會公費助理之比較研究—兼論立法委員聘任公費助理相關法制問題研析」，出這份報告的是法制局長郭明政和陳韋佑。

    陳培瑜指出，該份報告中有一段話讓她看了瞠目結舌，原來立法院的幕僚單位可以指導司法機關？報告中載明：「目前國會公費助理制度採寬鬆管理、用人彈性規定，司法檢調機關允宜在尊重立法機關的國會自律範圍內，限縮相關違法性調查之偵查審判範圍。」

    「你要不要用白話文對全台灣人民解釋一下這句話什麼意思？」陳培瑜說，「叫司法機關說我們立法委員就是要給彈性、給空間、給好給滿，你們司法機關在調查這些委員的時候，要放寬彈性、放好放滿，然後相關的違法偵查、審判範圍，你們司法機關少說一點、少管一點，是這個意思嗎？」

    對此，郭明政說，「我們做這份報告是給委員做參考。我們是立院幕僚，蒐集各國相關文獻，給委員做參考。說我們指導司法機關太沈重，我們是建議而已。」

    陳培瑜質疑，「所以你的意思是，（國民黨立委）陳玉珍看了這份報告，覺得『哇！我撿到寶了』，根據你們的建議，我來做出戕害公費助理權益的修法？」郭則回覆，「無法揣測陳玉珍的提案內容，我們都會尊重委員提案。」

    事後，陳培瑜受訪表示，這份報告絕非空穴來風，突然自己想要寫這份報告，且過往報告不會以局長為第一掛名作者。

    陳培瑜透露，連曾擔任法制局長的同仁也私下對她說，自己以前擔任局長時，很少掛名，那就代表這一份研究報告，一定是相關人士有交代，或是有重要的政治任務。大家都知道立法院公務人員的位置來來去去，都取決於現任立法院長，亦即和韓國瑜有關，所以她認為韓國瑜在這件事情上，請不要置身事外。

    立法院法制局報告中，載明立委公費助理經費屬於補助費性質。（記者謝君臨翻攝）

    立法院法制局報告中，載明立委公費助理經費屬於補助費性質。（記者謝君臨翻攝）

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖
    圖
    相關新聞
    政治今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應
    載入中
    關閉
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播