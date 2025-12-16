為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁 > 政治

    獨家專訪》「不副署」藍白違憲惡法 卓榮泰：我們已忍無可忍

    2025/12/16 16:05 記者陳鈺馥／台北報導
    行政院長卓榮泰今日接受本報專訪時表示，行政院不會提覆議，因為財劃法上次提覆議爭取說明機會，連報告都不讓你去報告。（記者陳鈺馥攝）

    行政院長卓榮泰今日接受本報專訪時表示，行政院不會提覆議，因為財劃法上次提覆議爭取說明機會，連報告都不讓你去報告。（記者陳鈺馥攝）

    藍白惡修「財劃法」掏空中央財源，政院所提覆議案又遭立法院否決，行政院長卓榮泰15日正式宣布「不副署」，成為憲政首例。卓揆今日接受本報專訪表示，去年禁伐條例時，我們退讓了，追加預算的法案一直來，屢屢破壞憲法及預算法規定，我們已經忍無可忍！

    卓榮泰指出，憲法第70條規定，立法院對於行政院所提預算案，不得為增加支出之提議。如果要大幅增加歲出支出，必須徵詢行政院意見，然後政府要去找出財源，有必要還得進行修法，這是憲法及預算法所規定的。

    卓榮泰透露，去年為了讓中央政府總預算通過，在處理禁伐條例時，他們願意照這樣做，我們退讓了，用追加預算的方式編列禁伐補償補貼。但自此之後，在野不斷提出增加預算的草案，「一直來、一直來，沒有中斷這樣的行為」，完全沒有依照憲法及預算法相關規定。

    卓榮泰舉例，在野黨聲稱是提法律案、不是預算案，但是預算編列100元，你不能替我編列101元，連增加1元都不能，所以怎麼可能本來沒有的案子，你編列一個法律案，本來0元然後就要編列100元，屢屢破壞憲法及預算法的規定。

    「我們已經忍無可忍！」卓榮泰說，以財劃法為例，立法院是既編列預算，又審查預算，失去了民主制衡。依憲法規定，行政院是編列預算，立院負責審議預算，你可以刪減、加註意見，但不能僭越憲法的精神，所以維護憲法是它一定要做的事情。

    卓榮泰強調，希望中央政府總預算、國防特別條例（指「強化防衛韌性及不對稱戰力計畫採購特別條例」）能夠盡快付委，可以修正後來執行。現在應該要建立「憲政秩序」，希望立法院能提福國利民的法案，行政院就會來執行，該副署生效的，就會來執行，但是像那種破壞財政紀律、憲政秩序的，對主權安全造成重大威脅的，我們就沒有執行的義務。

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖
    圖
    相關新聞
    政治今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應
    載入中
    關閉
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播