中央有錢、分配合理 台南825億路網建設看得見

南市工務局長陳世仁（前左7）今日偕同工務團隊說明道路建設成果。（記者洪瑞琴攝）

面對新版《財政收支劃分法》修法引發地方財源分配討論，台南市府今（16）日強調，既定重大交通建設不受影響。工務局長陳世仁指出，自2019年至今年間，中央核定補助案件總金額達825.76億元，相關道路建設均已完成核定與編列預算，將依原定期程推動。

其中，今年已完工生活圈道路工程共2案，總長1630公尺，包括白河區市道172線18米計畫道路拓寬工程，以及安平區4-10-23米道路（華平路，安平路至民權路）拓寬工程。陳世仁表示，這些案件皆屬既有核定補助與市府配合款計畫，新版財劃法並未影響工程執行與經費調度。

在產業發展重鎮南科周邊，市府持續擴充交通量能，投入125億元推動南科特定區周邊道路網絡建設，預計2029年完工。工程涵蓋烏橋中路跨曾文溪線、南40線延伸線及南41線跨曾文溪工程，可大幅縮短佳里、西港、麻豆、官田等地往返南科與市區的通勤時間，兼顧產業效率與區域均衡。

同時，市府持續爭取國土署補助生活圈交通建設，目前共有12案同步推動，道路總長度逾3萬公尺，總經費301.33億元。包括南區喜樹路拓寬工程，以及山上工業區直達南科的西拉雅道路新闢工程，皆已進入規劃或行政程序階段。

工務局指出，沙崙特定區南側聯絡道路工程已於今年11月完成道路規劃初期報告，正陳報行政院審議，總經費297.1億元，並另編列34.5億元辦理南352線拓寬。陳世仁強調，中央補助與地方配合款，財務規劃穩健。

工務局表示，自2019年至今，南市新闢道路完工總長度已達23.8公里，市府將持續爭取中央資源，同時確保既有建設不中斷、不縮水。

南市生活圈交通建設計劃概況。（圖由南市工務局提供）

台南鹽水岸內糖廠影視基地發展計畫聯外道路改善。（圖由南市工務局提供）

南科烏橋中路跨曾文溪線、南41線延伸線工程示意圖。（圖由南市工務局提供）

